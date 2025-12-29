Muzyka rockowa umarła? Adam Gontier z Three Days Grace uważa, że jest zupełnie odwrotnie

Według wokalisty Three Days Grace muzyka rockowa ma się bardzo dobrze i przeżywa wzrost popularności.

W niedawnym wywiadzie dla MuchMusic Adam Gontier, wokalista kanadyjskiej grupy Three Days Grace opowiedział o tym, jak media społecznościowe i obecne trendy wpływają na proces tworzenia muzyki. Gontier podkreślił, że pomimo zmian w sposobie dystrybucji muzyki, zespół wciąż stara się tworzyć najlepsze możliwe utwory.

To jedna z tych piosenek, które wszyscy śpiewają. Staram się, aby cały tłum śpiewał razem z nami. To wciąż surrealistyczne doświadczenie, gdy ludzie naprawdę szaleją przy tym utworze.

Wokalista odniósł się także do sukcesu singla I Hate Everything About You z 2003 roku, który niedawno przekroczył miliard odtworzeń na Spotify. Piosenka, opisująca napięcie w relacji miłosnej pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu:

Staramy się po prostu tworzyć jak najlepsze piosenki. Wciąż spotykamy się w jednym pokoju, piszemy utwory, nagrywamy je, a potem udostępniamy światu. Sposób, w jaki muzyka dociera do słuchaczy jest trochę inny niż kiedyś, ale dla nas wszystko jest zasadniczo takie samo. To niesamowite, że cały świat jest na wyciągnięcie ręki, aby muzyka mogła dotrzeć do ludzi.

Wokalista został zapytany o to czy rock przeżywa powrót popularności. Odniósł się do reaktywacji takich zespołów jak My Chemical Romance i Oasis:

Wygląda na to, że rock trochę wraca, zwłaszcza z zespołami z końca lat 90., które znów koncertują i tworzą nową muzykę. Wiele osób mówiło przez ostatnią dekadę, że rock umarł, a jest dokładnie odwrotnie.

Three Days Grace to zespół balansujący między intensywnymi rockowymi hymnami, a refleksyjnymi balladami. Kanadyjczycy osiągnęli miliardy odtworzeń, miliony sprzedanych płyt, wyprzedali areny na kilku kontynentach i zdobyli 21 pozycji numer 1 na liście Mediabase Active Rock. Do tej pory lista ich przebojów obejmuje m.in. Just Like You, Pain, Animal I Have Become, Never Too Late, Break, Good Life, World So Cold, Misery Loves My Company, I Am Machine, Painkiller i wspomniane I Hate Everything About You.

Zespół zaskoczył fanów powrotem Adama Gontiera, który razem z wokalistą Mattem Walstem, gitarzystą Barrym Stockiem, perkusistą Neilem Sandersonem i basistą Bradym Walstem wydał ósmy album studyjny Alienation. 12 utworów na płycie tworzy nowy, nostalgiczny rozdział w historii grupy. Zespół kontynuuje swoje sukcesy, występując na wyprzedanych koncertach i festiwalach, w tym podczas trasy współorganizowanej w Kanadzie oraz w największych europejskich halach. W lutym 2026 ruszy trasa promująca Alienation, obejmująca USA, Kanadę i Europę, a finałowy koncert odbędzie się w listopadzie w Los Angeles.