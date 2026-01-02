Zaloguj się lub Zarejestruj

Muzyk z zespołu Willa Smitha oskarża artystę o molestowanie seksualne

Jakub Piwoński
2026/01/02 19:30
Zaskakujące doniesienia z Hollywood. Czy to tylko pomówienia? Strona Willa Smitha nie ustosunkowała się do zarzutów.

Will Smith znalazł się w centrum poważnych oskarżeń. Jak informuje Variety, aktor i raper został pozwany przez skrzypka Briana Kinga Josepha, który zarzuca mu molestowanie seksualne, bezprawne zwolnienie oraz działania odwetowe. Pozew złożono we wtorek, a jako współpozwanego wskazano także Treyball Studios Management.

Will Smith oskarżony o molestowanie seksualne skrzypka Briana Kinga Josepha

Joseph, znany m.in. z programu America’s Got Talent, twierdzi, że Smith dopuścił się wobec niego „drapieżnych zachowań” oraz celowego manipulowania relacją w trakcie trasy koncertowej Based on a True Story: 2025. Według pozwu muzyk został zatrudniony w listopadzie 2024 roku, a następnie zaproszony do udziału w trasie oraz do współpracy przy nadchodzącym albumie artysty. Z czasem Smith miał podkreślać ich „wyjątkową więź”.

Do kluczowego incydentu miało dojść w marcu 2025 roku w Las Vegas. Joseph twierdzi, że po zaginięciu torby z kluczem do pokoju hotelowego odkrył, iż ktoś bezprawnie dostał się do jego pokoju i pozostawił tam rzeczy osobiste oraz notatkę sugerującą spotkanie o charakterze seksualnym. Sprawa została zgłoszona ochronie hotelu, przedstawicielom Smitha oraz policji.

Kilka dni później Joseph miał zostać zwolniony, a członek zespołu zarządzającego miał zasugerować, że cała sytuacja została przez niego zmyślona. W pozwie podkreślono, że muzyk doznał PTSD (zespuł stresu pourazowego) oraz strat finansowych. O wysokości ewentualnego odszkodowania ma zdecydować ława przysięgłych. Przedstawiciele Willa Smitha nie skomentowali sprawy.

Źródło:https://variety.com/2026/music/news/will-smith-sued-by-violinist-for-sexual-harassment-1236621865/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




