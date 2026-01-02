Muzyk z zespołu Willa Smitha oskarża artystę o molestowanie seksualne

Zaskakujące doniesienia z Hollywood. Czy to tylko pomówienia? Strona Willa Smitha nie ustosunkowała się do zarzutów.

Will Smith znalazł się w centrum poważnych oskarżeń. Jak informuje Variety, aktor i raper został pozwany przez skrzypka Briana Kinga Josepha, który zarzuca mu molestowanie seksualne, bezprawne zwolnienie oraz działania odwetowe. Pozew złożono we wtorek, a jako współpozwanego wskazano także Treyball Studios Management.

Will Smith oskarżony o molestowanie seksualne skrzypka Briana Kinga Josepha

Joseph, znany m.in. z programu America’s Got Talent, twierdzi, że Smith dopuścił się wobec niego „drapieżnych zachowań” oraz celowego manipulowania relacją w trakcie trasy koncertowej Based on a True Story: 2025. Według pozwu muzyk został zatrudniony w listopadzie 2024 roku, a następnie zaproszony do udziału w trasie oraz do współpracy przy nadchodzącym albumie artysty. Z czasem Smith miał podkreślać ich „wyjątkową więź”.