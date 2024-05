Muzyczna usługa Ubisoftu zmierza na kolejne platformy. Rocksmith+ wkrótce na Steam i PlayStation

Jak poinformował na oficjalnej stronie Rocksmith+ Ubisoft, już niebawem usługa trafi na kolejny platformy. Zainteresowani będą mogli skorzystać z programu na Steamie, a także odnajdą go w PlayStation Store. Usługa subskrypcyjna pojawi się na wymienionych platformach już 6 czerwca 2024 roku.

Program umożliwia połączenie ze sprzętem wybranego instrumentu (gitary akustycznej, elektrycznej, basowej lub pianina) w celu nauki i grania ulubionych kawałków na odpowiednim poziomie trudności. Zainteresowani otrzymują do dyspozycji tysiące utworów, profesjonalny tuner i różnorodne narzędzia do ćwiczeń.

Rocksmith+ to umożliwiająca naukę gry na instrumentach usługa zapewniająca dostęp do największej liczby oryginalnych nagrań artystów i zawierająca w swej wciąż rozbudowywanej bibliotece utwory najróżniejszych gatunków z całego świata. Ostatnio dodane zostały do niej przeboje takich słynnych artystów, jak he Smashing Pumpkins, Incubus, Dream Theater, Kaleo, Disturbed, Laufey i nie tylko. Ponadto możesz nauczyć się grać swoje ulubione piosenki we własnym tempie, ze spersonalizowanymi uwagami w czasie rzeczywistym oraz narzędziami do ćwiczeń, które możesz kontrolować. – głosi opis usługi.