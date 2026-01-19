Zaloguj się lub Zarejestruj

Muzyczna śmietanka w jednym miejscu! Ed Sheeran, Dave Grohl, John Mayer razem na scenie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/19 16:30
Gwiazdorski skład muzyczny wystąpił wspólnie podczas programu Jimmy Kimmel Live!.

Ed Sheeran był w tym tygodniu gościem muzycznym programu Jimmy Kimmel Live!. Nie był to jednak zwyczajny występ, bowiem popularny muzyk zaprosił na scenę kilku wyjątkowych przyjaciół, w tym Dave’a Grohla, Johna Mayera i kilku innych artystów.

Ed Sheeran i w tle Dave Grohl
Ed Sheeran i w tle Dave Grohl

Gwiazdy muzyki wspólnie zagrali i Jimmy’ego Kimmela

Podczas występu artysta wykonał utwór Drive, pochodzący z filmu F1 The Movie. Towarzyszyli mu Dave Grohl z Foo Fighters, Blake Slatkin, Rami Jaffee, Pino Palladino oraz świetny gitarzysta i wokalista John Mayer. Są to wszyscy muzycy, którzy pojawiają się również w oryginalnej, studyjnej wersji utworu z 2025 roku.

W niedawnym wywiadzie dla Variety, Blake Slatkin opowiedział, jak doszło do zaangażowania Dave’a Grohla do nagrania partii perkusji:

Wcześniej nagraliśmy ten utwór z innym perkusistą i przy wersji demo długo zastanawialiśmy się, czy piosenka nie jest zbyt wolna i czy tempo nie brzmi dziwnie. W momencie, gdy Dave zagrał ją po swojemu, wszystko stało się jasne – “To jest idealne”.

Pełny występ Ed Sheerana z gwiazdorską obsadą sceny muzycznej w utworze Drive, wykonanym podczas Jimmy Kimmel Live! możecie obejrzeć poniżej.

GramTV przedstawia:

Ed Sheeran w 2026 rusza z nową trasą LOOP, którą zaczyna w Australii i Nowej Zelandii w przedziale stycznia, lutego i marca. Muzyk zapowiada nową scenę, nowe triki i nowe piosenki, a także klasyki z poprzednich albumów. W planach są też kolejne kontynenty do odwiedzenia. Ed już wcześniej wspominał o Ameryce Łacińskiej i USA jako następnych przystankach.

Dave Grohl i jego zespół Foo Fighters mają przed sobą równie intensywny rok. Zespół czeka europejska trasa koncertowa “Take Cover Tour” wiosną i latem 2026, następnie północnoamerykańska trasa stadionowa od sierpnia do września 2026, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age. W niektórych źródłach pojawia się też informacja o pożegnalnej trasie zespołu, startującej w maju 2026 w Seattle, choć nie jest to jeszcze potwierdzona informacja.

John Mayer zaliczy z kolei mini trasę koncertową na bliskim wschodzie i w Indiach. Będą to jego pierwsze koncerty w tych regionach i sam muzyk potwierdza, że jest to bardzo duże wydarzenie w jego karierze.

Źródło:https://www.kerrang.com/jimmy-kimmel-live-performance-ed-sheeran-drive-f1-the-movie-dave-grohl-blake-slatkin-rami-jaffee-pino-palladino-john-mayer

