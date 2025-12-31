MUSYNX: RETURN zapowiedziane na PC. Kultowa gra rytmiczna powraca

Jak zapowiadają twórcy, MUSYNX: RETURN stanowi powrót do klasycznych korzeni serii i ma oferować “czyste” doświadczenie gry rytmicznej, skupione wyłącznie na precyzji, rytmie i satysfakcji płynącej z perfekcyjnego wykonywania utworów. Rozgrywka opiera się na dobrze znanym systemie spadających nut w czterech lub sześciu liniach, który został połączony z przejrzystą i intuicyjną oprawą wizualną. Dzięki temu gracze mogą płynnie wykonywać nawet najbardziej złożone utwory, zachowując pełną czytelność ekranu.

MUSYNX: RETURN zapowiedziane na PC

Nowością w grze jest także tryb dwuliniowy, pozwalający grać przy użyciu zaledwie dwóch palców. To rozwiązanie ma ułatwić wejście w świat gier rytmicznych osobom początkującym. Twórcy mimo wszystko zadbali o szeroką skalę trudności. Każdy utwór dostępny jest w konfiguracjach dwu, cztero i sześcioklawiszowych, a każda z nich oferuje trzy poziomy trudności. Łącznie daje to dziewięć wariantów dopasowanych do różnych umiejętności, od nowicjuszy po najbardziej doświadczonych graczy.