MUSYNX: RETURN zapowiedziane na PC. Kultowa gra rytmiczna powraca

Wydawca Wave Game oraz studio I-Inferno oficjalnie zapowiedzieli MUSYNX: RETURN, nową odsłonę popularnej serii niezależnych gier rytmicznych.
Jak zapowiadają twórcy, MUSYNX: RETURN stanowi powrót do klasycznych korzeni serii i ma oferować “czyste” doświadczenie gry rytmicznej, skupione wyłącznie na precyzji, rytmie i satysfakcji płynącej z perfekcyjnego wykonywania utworów. Rozgrywka opiera się na dobrze znanym systemie spadających nut w czterech lub sześciu liniach, który został połączony z przejrzystą i intuicyjną oprawą wizualną. Dzięki temu gracze mogą płynnie wykonywać nawet najbardziej złożone utwory, zachowując pełną czytelność ekranu.
MUSYNX: RETURN zapowiedziane na PC
Nowością w grze jest także tryb dwuliniowy, pozwalający grać przy użyciu zaledwie dwóch palców. To rozwiązanie ma ułatwić wejście w świat gier rytmicznych osobom początkującym. Twórcy mimo wszystko zadbali o szeroką skalę trudności. Każdy utwór dostępny jest w konfiguracjach dwu, cztero i sześcioklawiszowych, a każda z nich oferuje trzy poziomy trudności. Łącznie daje to dziewięć wariantów dopasowanych do różnych umiejętności, od nowicjuszy po najbardziej doświadczonych graczy.
Jednym z czynników wyróżniających MUSYNX: RETURN ma być realistyczne sprzężenie dźwiękowe. Każda nuta posiada przypisany dźwięk instrumentu, a zastosowana technologia niskich opóźnień audio ma zapewnić wrażenie prawdziwego występu, zamiast prostych, powtarzalnych efektów rytmicznych. Gra stawia również na wygodę. Do trybu rozgrywki można przejść nawet w ciągu 10 sekund od uruchomienia, bez zbędnych ekranów ładowania. Całość dopełnia wysokiej jakości oprawa wizualna utrzymana w futurystycznym, klimacie science-fiction z pełnym wsparciem dla rozdzielczości 4K.
GramTV przedstawia:
Po zakończeniu utworów gracze otrzymają szczegółowe statystyki oraz profesjonalne informacje zwrotne dotyczące timingu, co ma pomóc w doskonaleniu umiejętności. W dniu premiery gra zaoferuje 20 oryginalnych utworów, a biblioteka muzyczna będzie rozwijana w przyszłości poprzez dodatki DLC. Twórcy podkreślają również, że cała warstwa dźwiękowa gry została przygotowana bez użycia sztucznej inteligencji. Część zasobów wizualnych zawiera jednak elementy wygenerowane przy pomocy AI, o czym gracze są wyraźnie informowani przed zakupem.
MUSYNX: RETURN zapowiada się na solidny powrót jednej z najbardziej rozpoznawalnych niezależnych gier rytmicznych ostatnich lat. Tytuł zmierza na PC i ukaże się za pośrednictwem platformy Steam. Na ten moment nie ujawniono jeszcze konkretnej daty premiery.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!