Castlevania: Belmont’s Curse to dopiero początek „wielu nowych” projektów związanych z serią

Jedną z niespodzianek wczorajszego State of Play była zapowiedź Castlevania: Belmont’s Curse, czyli zupełnie nowej odsłony kultowego cyklu. Okazuje się jednak, że fani wspomnianej marki będą mogli liczyć na znacznie więcej atrakcji. Konami szykuje bowiem „wiele nowych projektów związanych z serią Castlevania”.

Konami zapowiada wielki powrót serii Castlevania z okazji 40. rocznicy premiery

Na oficjalnej stronie serii Castlevania pojawiła się krótka wiadomość od twórców. W rzeczonym komunikacie firma Konami przypomina, że w tym roku mija 40 lat od premiery pierwszej odsłony wspomnianego cyklu, który najwyraźniej na dobre wraca na salony. A przynajmniej tak sugeruje japońska firma.