Muse zapowiadają nowy album… z kosmosu. Posłuchajcie pierwszego singla

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/24 15:40
Zespół Muse w swoim stylu zrobił coś spektakularnego. Rozpoczął promocję nowego albumu, zapowiadając premierę singla z kosmosu.

Brytyjskie trio ogłosiło szczegóły swojego 10 albumu studyjnego zatytułowanego The Wow! Signal. Przy okazji premiery singla Be With You, muzycy nawiązali współpracę z firmą Sent Into Space, która wyniosła specjalny tablet na wysokość aż 33 kilometrów nad Ziemię. To właśnie tam zaprezentowano teledysk do nowego utworu.

Muse zapowiada nowy album

The Wow! Signal będzie następcą wydanego w 2022 roku albumu Will Of The People i trafi do sprzedaży 26 czerwca 2026 roku nakładem Warner Records. Według zapowiedzi, płyta ma łączyć kosmiczną tajemnicę, egzystencjalną nadzieję oraz wizję kontaktu z czymś znacznie większym niż ludzkość.

Tak prezentuje się Tracklista albumu The Wow! Signal:

  • The Dark Forest
  • Nightshift Superstar
  • Shimmering Scars
  • Cryogen
  • Be With You
  • Hexagons
  • The Sickness In You & I
  • Unravelling
  • Hush
  • Space Debris

Muse to brytyjski zespół rockowy założony w 1994 roku w Teignmouth. Tworzą go Matt Bellamy (wokal, gitara, pianino), Chris Wolstenholme (bas) oraz Dominic Howard (perkusja). Grupa zasłynęła z widowiskowych koncertów, futurystycznych koncepcji oraz łączenia rocka z elektroniką i tematyką science fiction. Na przestrzeni lat zdobyła liczne nagrody i stworzyła takie albumy jak Absolution, Black Holes and Revelations czy Drones. Ich muzyka często porusza tematy technologii, kosmosu, kontroli społecznej i przyszłości ludzkości, co idealnie wpisuje się w koncepcję nowego albumu.

Posłuchajcie pierwszego singla z zapowiedzianego albumu:

Źródło:https://www.kerrang.com/muse-new-10th-album-the-wow-signal-single-be-with-you-muselaunching-sent-into-space

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

