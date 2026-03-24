Muse zapowiadają nowy album… z kosmosu. Posłuchajcie pierwszego singla

Brytyjskie trio ogłosiło szczegóły swojego 10 albumu studyjnego zatytułowanego The Wow! Signal. Przy okazji premiery singla Be With You, muzycy nawiązali współpracę z firmą Sent Into Space, która wyniosła specjalny tablet na wysokość aż 33 kilometrów nad Ziemię. To właśnie tam zaprezentowano teledysk do nowego utworu.

Muse zapowiada nowy album

The Wow! Signal będzie następcą wydanego w 2022 roku albumu Will Of The People i trafi do sprzedaży 26 czerwca 2026 roku nakładem Warner Records. Według zapowiedzi, płyta ma łączyć kosmiczną tajemnicę, egzystencjalną nadzieję oraz wizję kontaktu z czymś znacznie większym niż ludzkość.