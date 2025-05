Muse kolejną gwiazdą na Open’er Festival 2025. Macie już bilety na festiwal w Gdyni?

To doskonała okazja, by zobaczyć na żywo jedną z najbardziej wpływowych grup rockowych XXI wieku, twórców takich hitów jak Supermassive Black Hole, Starlight czy Uprising. Możecie więc być spokojnie, że ich koncert będzie pełen muzycznych emocji i widowiskowej oprawy scenicznej.

Tegoroczna edycja Open’era odbędzie się w dniach 2–5 lipca 2025 roku, a lineup prezentuje się imponująco. Na scenie zobaczymy między innymi Linkin Park, Massive Attack, Nine Inch Nails, Camilę Cabello, FKA twigs oraz Justice. Zespół Muse dołącza do tego grona jako jedna z największych gwiazd tegorocznego festiwalu.

Środa 2.07.2025: Massive Attack, Gracie Abrams, Magdalena Bay, Maribou State, Raye, Rüfüs Du Sol

Czwartek 3.07.2025: Nine Inch Nails, Caribou, David Kushner, Tyla, Lola Young

Piątek 4.07.2025: Muse, FKA Twigs, Justice, Mother Mother, Nemzz, St. Vincent

Sobota 5.07.2025: Linkin Park, Doechii, Camila Cabello, Brutalismus 3000, Jpegmafia, Molchat Doma

Muse to brytyjski zespół rockowy, który powstał w 1994 roku w Teignmouth w Anglii. Grupa składa się z trzech członków: Matta Bellamy’ego (wokal, gitara, pianino), Chrisa Wolstencrofta (gitara basowa, instrumenty klawiszowe) oraz Dom’a Howard’a (perkusja). Muse słynie z charakterystycznego brzmienia, które łączy elementy rocka alternatywnego, progresywnego, elektroniki oraz muzyki symfonicznej. Zespół zdobył dużą popularność dzięki swoim energetycznym koncertom (Wembley!), ambitnym kompozycjom oraz wyjątkowemu wizualnemu show.

Muse wydał wiele albumów studyjnych, z których najbardziej znane to między innymi „Origin of Symmetry” (2001), „Black Holes and Revelations” (2006), „The Resistance” (2009), „The 2nd Law” (2012), oraz „Drones” (2015). Ich utwory często poruszają tematy związane z technologią, polityką, kontrolą społeczną i przyszłością ludzkości. Zespół jest wielokrotnie nagradzany, w tym zdobył kilka nagród Grammy i Brit Awards. Muse jest uznawany za jeden z najważniejszych zespołów rockowych swojego pokolenia, a ich twórczość ma duży wpływ na współczesną muzykę rockową.