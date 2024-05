MultiVersus z prezentacją nowej postaci. Batman ponownie stawi czoła Jokerowi

Jakiś czas temu poznaliśmy datę premiery pełnej wersji gry MultiVersus. Pełnoprawny debiut wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami, dlatego też deweloperzy postanowili przypomnieć graczom o darmowej bijatyce w stylu Super Smash Bros. W sieci pojawił się bowiem zwiastun prezentujący nową postać, której obecność z pewnością ucieszy wielu fanów uniwersum DC i Batmana.

Joker w MultiVersus. Nowy zwiastun prezentuje czołowego antagonistę Batmana

Warner Bros. Games oraz deweloperzy ze studia Player First Games poinformowali, że do grona grywalnych postaci w MultiVersus dołącza Joker. Udostępniony zwiastun pozwala natomiast sprawdzić, jak Książę Zbrodni prezentuje się w darmowej bijatyce. We wspomnianej roli ponownie usłyszymy Marka Hamilla.