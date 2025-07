MSI MAG 275CQPF taniej o 100 zł. Promocja na 27-calowy monitor

Sklep Neonet przygotował atrakcyjną ofertę dla poszukujących nowego monitora. MSI MAG 275CQPF dostępny jest teraz o 100 zł taniej. Promocja potrwa do 30 lipca 2025 roku.

W sklepie Neonet znajdziemy teraz dobrą ofertę na 27-calowy monitor. MSI MAG 275CQPF dostępny jest w cenie 699 zł. Aby skorzystać z promocji, należy wykorzystać kod rabatowy widoczny poniżej.

MSI MAG 275CQPF to monitor, który łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Smukła konstrukcja z minimalistycznymi ramkami sprawia, że urządzenie idealnie komponuje się z nowoczesnymi stanowiskami pracy lub gamingowymi setupami. Wytrzymała podstawa zapewnia stabilność, a regulacja wysokości i kąta nachylenia pozwala na dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika. Nowoczesne wykończenie i subtelne podświetlenie dodają urządzeniu stylowego charakteru, czyniąc go atrakcyjnym dodatkiem do każdego biurka.