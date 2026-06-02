Mroczny horror łączy w sobie klimat Resident Evil, Alana Wake’a i Twin Peaks. Gra otrzymała datę premiery i nowy zwiastun

Propozycja dla fanów cięższych klimatów.

Fani klimatycznych horrorów mogą szykować się na jedną z ciekawszych premier tej jesieni. Team17 oraz studio Wych Elm ujawniły datę debiutu Silver Pines, czyli intrygującej produkcji łączącej elementy survival horroru i metroidvanii. Gra trafi na rynek już 8 października. Silver Pines – gra trafi na rynek w październiku Twórcy potwierdzili, że tytuł ukaże się na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch oraz komputerach osobistych za pośrednictwem Steam i Epic Games Store. Zainteresowani gracze mogą już teraz sprawdzić wersję demonstracyjną dostępną na Steam.

Głównym bohaterem produkcji jest prywatny detektyw Red Walker, który przybywa do podupadłego amerykańskiego miasteczka Silver Pines. Na pierwszy rzut oka wygląda ono tak, jakby jego mieszkańcy opuścili je w pośpiechu. Sytuacja szybko nabiera jeszcze bardziej niepokojącego charakteru, gdy bohater odbiera tajemniczy telefon z prostym komunikatem: „Znajdź Eddiego Velveta”. To właśnie od tego momentu rozpoczyna się podróż przez pełne sekretów lokacje, koszmarne wizje i zagadki skrywające prawdę o mieście. Autorzy zapowiadają historię przepełnioną atmosferą niepokoju, w której odkrywanie kolejnych tajemnic będzie równie ważne jak walka o przetrwanie. Tytuł swoim klimatem przywodzi na myśl takie klasyki, jak Alan Wake, Silent Hill, Resident Evil oraz serial Miasteczko Twin Peaks. Silver Pines czerpie inspiracje z klasycznych przedstawicieli gatunku survival horror. Podczas rozgrywki gracze będą rozwiązywać zagadki, zarządzać ograniczonym ekwipunkiem i oszczędnie gospodarować zasobami. Każda kula, apteczka czy ulepszenie mogą okazać się kluczowe dla dalszej podróży.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie produkcja wykorzystuje strukturę znaną z metroidvanii. Miasto pełne jest zamkniętych drzwi, ukrytych przejść i niedostępnych początkowo obszarów, które stopniowo będą otwierać się przed graczem. Eksploracja ma odgrywać jedną z najważniejszych ról, a za każdym rogiem może kryć się nowa wskazówka, cenny przedmiot lub śmiertelne zagrożenie. Twórcy podkreślają również znaczenie dynamicznych starć. Gracze będą mogli zarówno walczyć z napotkanymi przeciwnikami, jak i unikać bezpośrednich konfrontacji, gdy sytuacja stanie się zbyt niebezpieczna. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Silver Pines ma być warstwa wizualna. Studio Wych Elm postawiło na ręcznie przygotowane animacje wykorzystujące technikę rotoskopii oraz estetykę inspirowaną neo-noir. Całość prezentowana jest z perspektywy 2,5D, co dodatkowo wzmacnia atmosferę odrealnionego, sennego koszmaru.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.