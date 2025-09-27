Mroczny hack and slash Lethal Honor: Order of the Apocalypse z datą premiery i świeżym trailerem

Brutalny hack and slash roguelite, Lethal Honor: Order of the Apocalypse, ma oficjalną datę premiery. Twórcy zapowiedzieli, że produkcja ukaże się na rynku już w pierwszej połowie października. Tytuł ten trafi zarówno na konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series, jak i na komputery osobiste.

Oficjalna data premiery Lethal Honor: Order of the Apocalypse. Brutalny roguelite nadchodzi

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez HandyGames, Lethal Honor: Order of the Apocalypse to wymagająca produkcja, która skupia się na szybkich, dynamicznych walkach wręcz i wykorzystuje mechanikę roguelite. Uczestnicy mrocznej przygody wcielają się w członków tajnego stowarzyszenia, którego głównym zadaniem jest badanie zjawisk nadprzyrodzonych oraz toczenie walki o ocalenie całej ludzkości.