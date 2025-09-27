Zaloguj się lub Zarejestruj

Mroczny hack and slash Lethal Honor: Order of the Apocalypse z datą premiery i świeżym trailerem

Patrycja Pietrowska
2025/09/27 13:00
Premiera Lethal Honor: Order of the Apocalypse coraz bliżej.

Brutalny hack and slash roguelite, Lethal Honor: Order of the Apocalypse, ma oficjalną datę premiery. Twórcy zapowiedzieli, że produkcja ukaże się na rynku już w pierwszej połowie października. Tytuł ten trafi zarówno na konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series, jak i na komputery osobiste.

Lethal Honor: Order of the Apocalypse
Lethal Honor: Order of the Apocalypse

Oficjalna data premiery Lethal Honor: Order of the Apocalypse. Brutalny roguelite nadchodzi

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez HandyGames, Lethal Honor: Order of the Apocalypse to wymagająca produkcja, która skupia się na szybkich, dynamicznych walkach wręcz i wykorzystuje mechanikę roguelite. Uczestnicy mrocznej przygody wcielają się w członków tajnego stowarzyszenia, którego głównym zadaniem jest badanie zjawisk nadprzyrodzonych oraz toczenie walki o ocalenie całej ludzkości.

Fabuła gry jest dojrzała, złożona i mroczna, a jej elementy są płynnie wplecione w kolejne podejścia do gry. W miarę jak gracze wykonują kolejne runy, a także przy każdej śmierci postaci, sukcesywnie odkrywane są nowe, groźne sekrety i niebezpieczeństwa.

Intensywna i szybka walka zmusza graczy do ciągłego testowania swoich umiejętności. Aby osiągnąć sukces, konieczne jest wypracowanie własnego, skutecznego stylu bojowego, opartego na tworzeniu potężnych kombinacji.

Brutalna, mroczna i wymagająca przygodówka akcji typu roguelite osadzona w nieprzyjaznym, śliskim postapokaliptycznym świecie. Rozgrywaj bezlitosne izometryczne walki w zwarciu i chłoń klimat przywodzący na myśl powieści graficzne dla dorosłych z lat 80. – czytamy w opisie gry.

Lethal Honor: Order of the Apocalypse ukaże się 7 października 2025 roku. W związku z ogłoszeniem oficjalnej daty premiery, deweloperzy zaprezentowali także nowy zwiastun produkcji.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/lethal-honor-order-of-the-apocalypse-launches-october-7-for-ps5-xbox-series-and-pc

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

