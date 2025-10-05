Mroczne RPG akcji w stylu Dark Souls i Diablo, ma nowy otwarty test, do którego możesz dołączyć

Fani Diablo i Dark Souls mają nowy powód, by odpalić Steam. Fractured Worlds, mroczna gra RPG akcji od studia Laser Guided Games, właśnie otrzymała nowy test, do którego można dołączyć już dziś. Fractured Worlds – ruszyły otwarte testy Tytuł łączy izometryczną walkę w stylu Diablo z inwazjami i sojuszami inspirowanymi grami FromSoftware, tworząc wyjątkowe doświadczenie dla fanów fantasy. Akcja rozgrywa się w świecie „rozbitym przez ambicję jego mieszkańców” – gracze przemierzają zniszczone krainy, próbując odnaleźć tych, którzy doprowadzili do katastrofy.

To, co wyróżnia Fractured Worlds spośród innych hack’n’slashy, to sposób, w jaki integruje elementy multiplayera. Krainy innych graczy okazjonalnie nakładają się na twoje, co pozwala wchodzić z nimi w interakcje – pomagać, współpracować lub… dokonywać inwazji. Możesz więc zawiązywać sojusze, dzielić się łupami albo zwabiać innych w śmiertelne pułapki. Twórcy inspirują się klasykami FromSoftware – gracze mogą zostawiać wiadomości o ustalonym formacie, w stylu “Gdybym tylko miał…”, które mogą być zarówno pomocne, jak i zdradliwe. Gra oferuje też system „odłamków mapy”, pozwalający tworzyć wspólne instancje z modyfikatorami potworów, podobne do koszmarnych lochów w Diablo 4 czy map endgame’owych z Path of Exile.

W Fractured Worlds nie ma sztywnych klas postaci. Każda broń ma własny zestaw ataków, a gracze mogą dowolnie zmieniać styl walki – od ciężkich buław, przez włócznie kontrolujące tłum, po różdżki manipulujące eterem. Świat gry jest równie zróżnicowany: od zaczarowanych lasów i średniowiecznych lochów po industrialne ruiny przyszłości. Na graczy czekają golemy-skarby, upiorni rycerze, smoki i zmieniający umysł boss o nazwie Rorsch. Publiczny test Fractured Worlds potrwa do 9 października, a dołączyć można za darmo na Steamie i w Epic Games Store. Premiera pełnej wersji gry planowana jest na początek 2026 roku. Wystarczy kliknąć przycisk „Poproś o dostęp”, aby rozpocząć rozgrywkę.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





