Zaloguj się lub Zarejestruj

Mroczna wyprzedaż w GOG.com. Gry na PC taniej do 90%

Patrycja Pietrowska
2025/10/24 17:30
0
0

Gracze mogą poczuć klimat Halloween dzięki wyprzedaży Dark Settings.

GOG.com szykuje graczy na nadchodzące Halloween. Wystartowała bowiem wyprzedaż Dark Settings, w ramach której możemy kupić gry z mrocznymi motywami. Zniżki sięgają nawet 90%.

Gry na PC
Gry na PC

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Dark Settings Promo

Czy przeżyjesz w tych trudnych czasach? Gry z mrocznymi motywami do 95% taniej.

Dark Settings Promo w GOG.com pozwala wzbogacić cyfrowe biblioteki graczy na PC o kolejne tytuły w niższych cenach. Tym razem platforma stawia na produkcje, które cechują mroczne motywy. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251020_dark_settings_promo

Tagi:

promocja
oferta
GOG.com
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
obniżka cen
GOG
okazja
rabaty
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112