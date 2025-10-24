Mroczna wyprzedaż w GOG.com. Gry na PC taniej do 90%

GOG.com szykuje graczy na nadchodzące Halloween. Wystartowała bowiem wyprzedaż Dark Settings, w ramach której możemy kupić gry z mrocznymi motywami. Zniżki sięgają nawet 90%.

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Dark Settings Promo

Czy przeżyjesz w tych trudnych czasach? Gry z mrocznymi motywami do 95% taniej.

Dark Settings Promo w GOG.com pozwala wzbogacić cyfrowe biblioteki graczy na PC o kolejne tytuły w niższych cenach. Tym razem platforma stawia na produkcje, które cechują mroczne motywy. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.