Mroczna wyprzedaż w GOG.com. Gry na PC taniej do 90%

GOG.com szykuje graczy na nadchodzące Halloween. Wystartowała bowiem wyprzedaż Dark Settings, w ramach której możemy kupić gry z mrocznymi motywami. Zniżki sięgają nawet 90%.
Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Dark Settings Promo
Czy przeżyjesz w tych trudnych czasach? Gry z mrocznymi motywami do 95% taniej.
Dark Settings Promo w GOG.com pozwala wzbogacić cyfrowe biblioteki graczy na PC o kolejne tytuły w niższych cenach. Tym razem platforma stawia na produkcje, które cechują mroczne motywy. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:
- Alan Wake – 5,39 zł (zamiast 53,99 zł)
- Alan Wake's American Nightmare – 3,29 zł (zamiast 32,99 zł)
- INDIKA – 59,39 zł (zamiast 99 zł)
- The Invincible – 62,49 zł (zamiast 125 zł)
- Control Ultimate Edition – 16,89 zł (zamiast 169 zł)
- Painkiller Black Edition – 8,49 zł (zamiast 42,22 zł)
- Sunless Sea – 23,49 zł (zamiast 68,99 zł)
- Outlast 2 – 22,99 zł (zamiast 91,99 zł)
- Outlast – 16,99 zł (zamiast 67,99 zł)
- Slay the Princess — The Pristine Cut – 44,89 zł (zamiast 69 zł)
- Blasphemous 2 – 55,59 zł (zamiast 138,99 zł)
- Blasphemous Digital Deluxe Edition – 30,79 zł (zamiast 123,09 zł)
- The Thaumaturge – 69,99 zł (zamiast 139,99 zł)
- The Backrooms 1998 - Found Footage Survival Horror Game – 26,99 zł (zamiast 35,99 zł)
- KARMA: The Dark World – 80,49 zł (zamiast 114,99 zł)
- ASYLUM – 52,49 zł (zamiast 74,99 zł)
- The Axis Unseen – 38,48 zł (zamiast 69,99 zł)
- POOLS – 29,96 zł (zamiast 45,99 zł)
- Scorn – 34,79 zł (zamiast 139 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!