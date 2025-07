Możemy już odebrać nowe gry na lipiec w PS Plus. Diablo 4 i dwa inne mocne tytuły w ofercie

Drugim tytułem w zestawie jest The King of Fighters XV – klasyczna bijatyka z ocenami w 80 procentach pozytywnych, która od premiery regularnie otrzymuje nowe postacie i usprawnienia. Listę zamyka Jusant, klimatyczna gra zręcznościowa o wspinaczce od twórców Life is Strange. Tytuł wyróżnia się oryginalną oprawą i medytacyjnym tempem rozgrywki.

Wszystkie trzy gry można przypisać do konta PS Plus Essential od 1 lipca już teraz. Produkcje są dostępne na PS5, a dwie z nich – Diablo 4 i The King of Fighters XV – także na PS4.