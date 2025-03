Możecie zagrać w Sonic Unleashed na PC. Nie jest to jednak oficjalny port

Grupa utalentowanych fanów stworzyła nieoficjalny port Sonic Unleashed na PC, otwierając drogę do potencjalnych reedycji innych gier z epoki Xbox 360 i PlayStation 2.

Sonic Unleashed zadebiutował w 2008 roku na konsolach Xbox 360, PlayStation 2 i Nintendo Wii, a krótko później pojawiła się wersja na PS3. Gra była znana z transformacji Sonica w Werehoga, podczas jego misji zebrania Szmaragdów Chaosu i przywrócenia ładu w zniszczonym świecie. Rozgrywka była podzielona na szybkie sekcje dzienne oraz nocne segmenty, w których Werehog stawiał na bardziej siłowy styl walki.

Sonic Unleashed doczekało się nieoficjalnego portu

Sonic Unleashed spotkał się z mieszanym odbiorem. Z jednej strony dynamiczne sekcje dzienne chwalono za szybkie tempo i imponującą grafikę, natomiast nocne etapy Werehoga porównywano do gier w stylu God of War, zarzucając im powolną i mniej satysfakcjonującą rozgrywkę. Mimo to, tytuł pozostawił po sobie trwały ślad w serii, a jego system dopalacza został zaadaptowany w późniejszych grach, takich jak Sonic Colors czy Sonic Forces. Pomimo jego dziedzictwa, Sonic Unleashed nigdy nie doczekał się oficjalnego wydania na PC ani reedycji na współczesnych platformach.