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Rennsport otrzyma DLC Touring Classics Part 1. Do gry trafią legendarne auta DTM oraz darmowa zawartość

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/25 13:40
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Rennsport próbuje uderzyć w klasyczne tony za pomocą nowemu dodatku poświęconemu starszym modelom samochodów klasy Touring.

Twórcy wyścigowego symulatora Rennsport ogłosili datę premiery drugiego płatnego dodatku w 2026 roku. Już 25 czerwca do gry trafi pakiet Touring Classics Part 1, który wprowadzi do produkcji kultowe samochody z niemieckiej serii DTM oraz nową trasę. Dodatek jest częścią edycji Deluxe, ale będzie również dostępny do kupienia osobno.

Rennsport
Rennsport

Rennsport otrzyma nowy dodatek i darmową zawartość

Pakiet Touring Classics Part 1 zawiera cztery historyczne maszyny znane fanom wyścigów DTM:

  • Alfa Romeo 155 V6 TI
  • Mercedes-Benz C-Class V6
  • BMW M3 E30
  • Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II

Modele Alfa Romeo 155 V6 TI i Mercedes-Benz C-Class V6 rywalizowały w mistrzostwach DTM w latach 1993-1995 i należą do najbardziej rozpoznawalnych samochodów tej epoki. Wraz z DLC gracze otrzymają również nową trasę, a dokładniej klasyczną konfigurację toru Hockenheimring. To właśnie na niej będzie można ścigać się historycznymi samochodami DTM.

GramTV przedstawia:

Najnowsza aktualizacja nie ogranicza się jednak wyłącznie do płatnej zawartości. Twórcy przygotowali również bezpłatne dodatki dla wszystkich graczy. Do gry trafią dwa nowe samochody:

  • HWA EVO.R
  • Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport

Ponadto do Rennsport dodany zostanie darmowy tor społecznościowy Thermalito. Trasa została pierwotnie stworzona jako modyfikacja przez DDF Racer, a następnie przekonwertowana do Rennsport przez twórcę o pseudonimie Nukedrop. Aktualizacja przynosi także liczne usprawnienia techniczne. Deweloperzy skupili się przede wszystkim na poprawie stabilności gry oraz zachowania sztucznej inteligencji. AI ma teraz rzadziej doprowadzać do kolizji i lepiej radzić sobie z pokonywaniem zakrętów dzięki ulepszonej logice jazdy w zakrętach. Wprowadzono również szereg innych poprawek wpływających na ogólną jakość rozgrywki.

Od 25 czerwca przeceniona zostanie również standardowa edycja gry. Jej cena spadnie o 50 procent. Jednocześnie tymczasowo znikną zniżki na edycję Deluxe. Twórcy zapowiedzieli jednak, że nowa wersja tego wydania, zawierająca dodatkową zawartość, trafi do sprzedaży w obniżonej cenie pomiędzy końcem lipca, a końcem sierpnia.

Źródło:https://traxion.gg/rennsports-touring-classics-part-1-dlc-adds-four-dtm-cars-tomorrow/

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112