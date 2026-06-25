Rennsport otrzyma DLC Touring Classics Part 1. Do gry trafią legendarne auta DTM oraz darmowa zawartość

Rennsport próbuje uderzyć w klasyczne tony za pomocą nowemu dodatku poświęconemu starszym modelom samochodów klasy Touring.
Twórcy wyścigowego symulatora Rennsport ogłosili datę premiery drugiego płatnego dodatku w 2026 roku. Już 25 czerwca do gry trafi pakiet Touring Classics Part 1, który wprowadzi do produkcji kultowe samochody z niemieckiej serii DTM oraz nową trasę. Dodatek jest częścią edycji Deluxe, ale będzie również dostępny do kupienia osobno.
Rennsport otrzyma nowy dodatek i darmową zawartość
Pakiet Touring Classics Part 1 zawiera cztery historyczne maszyny znane fanom wyścigów DTM:
Alfa Romeo 155 V6 TI
Mercedes-Benz C-Class V6
BMW M3 E30
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II
Modele Alfa Romeo 155 V6 TI i Mercedes-Benz C-Class V6 rywalizowały w mistrzostwach DTM w latach 1993-1995 i należą do najbardziej rozpoznawalnych samochodów tej epoki. Wraz z DLC gracze otrzymają również nową trasę, a dokładniej klasyczną konfigurację toru Hockenheimring. To właśnie na niej będzie można ścigać się historycznymi samochodami DTM.
GramTV przedstawia:
Najnowsza aktualizacja nie ogranicza się jednak wyłącznie do płatnej zawartości. Twórcy przygotowali również bezpłatne dodatki dla wszystkich graczy. Do gry trafią dwa nowe samochody:
HWA EVO.R
Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport
Ponadto do Rennsport dodany zostanie darmowy tor społecznościowy Thermalito. Trasa została pierwotnie stworzona jako modyfikacja przez DDF Racer, a następnie przekonwertowana do Rennsport przez twórcę o pseudonimie Nukedrop.Aktualizacja przynosi także liczne usprawnienia techniczne. Deweloperzy skupili się przede wszystkim na poprawie stabilności gry oraz zachowania sztucznej inteligencji. AI ma teraz rzadziej doprowadzać do kolizji i lepiej radzić sobie z pokonywaniem zakrętów dzięki ulepszonej logice jazdy w zakrętach. Wprowadzono również szereg innych poprawek wpływających na ogólną jakość rozgrywki.
Od 25 czerwca przeceniona zostanie również standardowa edycja gry. Jej cena spadnie o 50 procent. Jednocześnie tymczasowo znikną zniżki na edycję Deluxe. Twórcy zapowiedzieli jednak, że nowa wersja tego wydania, zawierająca dodatkową zawartość, trafi do sprzedaży w obniżonej cenie pomiędzy końcem lipca, a końcem sierpnia.
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