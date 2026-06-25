Rennsport otrzyma DLC Touring Classics Part 1. Do gry trafią legendarne auta DTM oraz darmowa zawartość

Twórcy wyścigowego symulatora Rennsport ogłosili datę premiery drugiego płatnego dodatku w 2026 roku. Już 25 czerwca do gry trafi pakiet Touring Classics Part 1, który wprowadzi do produkcji kultowe samochody z niemieckiej serii DTM oraz nową trasę. Dodatek jest częścią edycji Deluxe, ale będzie również dostępny do kupienia osobno.

Modele Alfa Romeo 155 V6 TI i Mercedes-Benz C-Class V6 rywalizowały w mistrzostwach DTM w latach 1993-1995 i należą do najbardziej rozpoznawalnych samochodów tej epoki. Wraz z DLC gracze otrzymają również nową trasę, a dokładniej klasyczną konfigurację toru Hockenheimring. To właśnie na niej będzie można ścigać się historycznymi samochodami DTM.

Najnowsza aktualizacja nie ogranicza się jednak wyłącznie do płatnej zawartości. Twórcy przygotowali również bezpłatne dodatki dla wszystkich graczy. Do gry trafią dwa nowe samochody:

HWA EVO.R

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport

Ponadto do Rennsport dodany zostanie darmowy tor społecznościowy Thermalito. Trasa została pierwotnie stworzona jako modyfikacja przez DDF Racer, a następnie przekonwertowana do Rennsport przez twórcę o pseudonimie Nukedrop. Aktualizacja przynosi także liczne usprawnienia techniczne. Deweloperzy skupili się przede wszystkim na poprawie stabilności gry oraz zachowania sztucznej inteligencji. AI ma teraz rzadziej doprowadzać do kolizji i lepiej radzić sobie z pokonywaniem zakrętów dzięki ulepszonej logice jazdy w zakrętach. Wprowadzono również szereg innych poprawek wpływających na ogólną jakość rozgrywki.

Od 25 czerwca przeceniona zostanie również standardowa edycja gry. Jej cena spadnie o 50 procent. Jednocześnie tymczasowo znikną zniżki na edycję Deluxe. Twórcy zapowiedzieli jednak, że nowa wersja tego wydania, zawierająca dodatkową zawartość, trafi do sprzedaży w obniżonej cenie pomiędzy końcem lipca, a końcem sierpnia.