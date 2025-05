Moza nawiązuje współpracę z Lamborghini. Efektem jest stylowa kierownica do simracingu

Moza zaprezentowała nową, stonowaną kierownicę wyścigową do symulatorów, sygnowaną marką włoskich samochodów sportowych Lamborghini.

Nowa kierownica do symulatorów wyścigowych od Mozy to efekt drugiego już partnerstwa z legendarną włoską marką. Po sukcesie ubiegłorocznego modelu inspirowanego kierownicą Lamborghini Essenza SCV12, tym razem producent postawił na znacznie bardziej stonowany i elegancki projekt.

Na opublikowanym teaserze na platformie X, widać, że nowy model nawiązuje stylistyką do kierownicy z Lamborghini Revuelto, czyli najnowszego hybrydowego supersamochodu od włoskiego producenta. Choć na zdjęciu promocyjnym nie widać karbonowych wstawek obecnych w oryginale, to design kierownicy wydaje się bardzo zbliżony do tej z prawdziwego pojazdu.

Wczytywanie ramki mediów.