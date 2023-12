Mouse – zobacz gameplay z gry jedynej w swoim rodzaju. Ten projekt zachwyca!

Gracze po raz pierwszy usłyszeli o Mouse, kiedy w maju w sieci pojawił się krótki teaser. Gra od rodzimego studia Fumi Games oczarowała wszystkich intrygującą oprawą audiowizualną, która inspirowana jest klasycznymi animacjami Disneya. Deweloperzy podzielili się kolejnym materiałem z gry i tym razem możemy rzucić okiem na fragmenty rozgrywki. Jedno wiemy już na pewno, w Mouse nie zabraknie akcji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Kiedy premiera gry Mouse od warszawskiego studia Fumi Games?

Na zaprezentowanym wideo możemy podziwiać kilka lokacji, które będziemy mogli odwiedzić, oraz różnorodnych przeciwników. Największą atrakcją wydaje się być jednak bogaty arsenał broni, której użyjemy do utorowania sobie drogi. Jak możemy zobaczyć na wideo, główny bohater będzie potrafił wykonać również kilka efektownych sztuczek, takich jak potężne ciosy w walce wręcz czy strzelanie z ułożonych w pistolet palców. Bajkowy charakter produkcji jest widoczny na każdym kroku.



Za sprawą Mouse przeniesiemy się do świata czarno-białych kreskówek z lat 30. ubiegłego stulecia. Fabuła skupia się na losach prywatnego detektywa John Moustona, który został wplątany w oszustwa i morderstwa, a wszystko to na ulicach niebezpiecznej i skorumpowanej metropolii. Mouse to niezwykle dynamiczny FPS, którego unikalny wygląd przyciągnie uwagę każdego gracza.



Twórcy z Fumi Games podzielili się również wstępną datą premiery swojej gry. Wiemy, że Mouse najwcześniej pojawi się na rynku dopiero w 2025 roku. Tytuł jest tworzony z myślą o PC.