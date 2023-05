Nadchodzi Mouse, czyli polski FPS z oprawą w stylu klasycznych animacji Disneya

W połowie grudnia informowaliśmy o świetnych wynikach sprzedaży dodatku The Delicious Last Course do gry Cuphead. Tymczasem okazuje się, że na rynek zmierza kolejna produkcja, która wyróżnia się na tle konkurencji interesującą oprawą wizualną. Mowa tutaj o Mouse – pierwszoosobowej strzelance z grafiką przywodzącą na myśl klasyczne animacji Disneya, za którą odpowiada polskie studio Fumi Games.

Mouse to polski FPS, który powinien zainteresować miłośników klasycznych animacji Disneya

Deweloperzy informują, że Mouse inspirowane jest również klasycznymi filmami noir. Wspomniana produkcja ma zaoferować rozbudowaną kampanię dla jednego gracza, w której trakcie użytkownicy wcielą się w prywatnego detektywa – John Moustona – i odwiedzą ulice „niebezpiecznej i skorumpowanej” metropolii przywodzącej na myśl.