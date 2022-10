Mount & Blade II: Bannerlord – dziś premiera pełnej wersji

O tym, że Mount & Blade II: Bannerlord jest udaną produkcją, wiemy już dawna. W końcu od 2020 roku gra dostępna jest w ramach usługi Early Access i już na tym etapie zdobyła rzeszę oddanych fanów. Dziś do grona tych osób dołączyć mogą również posiadacze innych sprzętów. Dzieło ekipy TaleWorlds Entertainment debiutuje bowiem w pełnej wersji. Od teraz tytuł dostępny jest nie tylko na PC, ale także na konsolach Playstation 4, Playstation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Mount & Blade II: Bannerlord debiutuje w wersji 1.0

Mount & Blade II: Bannerlord spędziło w Early Access ponad dwa lata i w tym czasie doczekało się ponad 155 tys. recenzji. Warto dodać, że aż 87% opinii ma pozytywny wydźwięk, co daje rewelacyjny wynik. Jeśli planujecie ogrywać grę autorstwa TaleWorlds Entertainment na PC, to obecnie na Steam możecie nabyć ją z 20% zniżką. Promocja potrwa do 8 listopada. Chętnie dowiemy się również, co Wy myślicie o Mount & Blade II: Bannerlord, jeśli mieliście już okazję przetestować ten tytuł.



„Rozbrzmiewają rogi, zlatują się kruki. Cesarstwo rozdziera wojna. Poza jego granicami tworzą się nowe królestwa. Chwyć za miecz, przywdziej zbroję, wezwij popleczników i wyrusz, by zdobyć chwałę na polach bitewnych Kalradii. Sięgnij po władzę i stwórz nowy świat na zgliszczach starego” - czytamy w opisie gry.



Mount & Blade II: Bannerlord to połączenie RPG akcji ze średniowieczną strategią, co jest interesującym miksem na wielu płaszczyznach. Trzonem rozgrywki jest złożony i taktyczny system walki, ale tytuł oferuje znacznie więcej. W ogromnym świecie czeka na nas wiele aktywności. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie naszej przygody zaangażować się w politykę, czy prowadzić żywot handlarza.



Z pewnością jest to tytuł, któremu ze szczególnością powinni przyjrzeć się miłośnicy rozgrywki multiplayerowej. Starcia z innymi graczami solidnie przetestują umiejętności zdobyte w trakcie zabawy. Dowodząc i walcząc wspólnie ze swoimi oddziałami, weźmiemy udział w olbrzymich i niezwykle emocjonujących bitwach w czasie rzeczywistym.