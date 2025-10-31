Mount & Blade 2: Bannerlord – War Sails z datą premiery. Nadchodzi ogromne DLC

Udostępniono też gameplay, który pozwala sprawdzić, jak nadchodzące rozszerzenie prezentuje się w akcji.

Już pod koniec sierpnia zapowiedziano, że jesienią Mount & Blade 2: Bannerlord otrzyma duże DLC. Na szczęście deweloperzy ze studia TaleWorlds Entertainment postanowili nie trzymać swoich fanów dłużej w niepewności. Przedstawiciele wspomnianego zespołu ujawnili bowiem dokładną datę premiery dodatku War Sails i okazuje się, że gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na nowe rozszerzenie.

Ujawniono datę premiery dodatku War Sails od Mount & Blade 2: Bannerlord

TaleWorlds Entertainment zapowiedziało, że premiera dodatku War Sails do Mount & Blade 2: Bannerlord odbędzie się już 26 listopada 2025 roku. Zainteresowani muszą przygotować się na wydatek rzędu 24,99 dolarów (ok. 92 złote). Wraz z datą premiery opublikowano również ponad 15-minutowy gameplay, który pozwala sprawdzić, jak nadchodzące rozszerzenie prezentuje się w akcji.