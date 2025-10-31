Zaloguj się lub Zarejestruj

Mount & Blade 2: Bannerlord – War Sails z datą premiery. Nadchodzi ogromne DLC

Mikołaj Ciesielski
2025/10/31 11:45
Udostępniono też gameplay, który pozwala sprawdzić, jak nadchodzące rozszerzenie prezentuje się w akcji.

Już pod koniec sierpnia zapowiedziano, że jesienią Mount & Blade 2: Bannerlord otrzyma duże DLC. Na szczęście deweloperzy ze studia TaleWorlds Entertainment postanowili nie trzymać swoich fanów dłużej w niepewności. Przedstawiciele wspomnianego zespołu ujawnili bowiem dokładną datę premiery dodatku War Sails i okazuje się, że gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na nowe rozszerzenie.

Mount & Blade 2: Bannerlord – War Sails
Mount & Blade 2: Bannerlord – War Sails

Ujawniono datę premiery dodatku War Sails od Mount & Blade 2: Bannerlord

TaleWorlds Entertainment zapowiedziało, że premiera dodatku War Sails do Mount & Blade 2: Bannerlord odbędzie się już 26 listopada 2025 roku. Zainteresowani muszą przygotować się na wydatek rzędu 24,99 dolarów (ok. 92 złote). Wraz z datą premiery opublikowano również ponad 15-minutowy gameplay, który pozwala sprawdzić, jak nadchodzące rozszerzenie prezentuje się w akcji.

Wyznacz kurs ku Królestwu Północy, ojczyźnie nieustraszonych Nordów – legendarnych żeglarzy i mistrzów walki w zwarciu. Odkrywaj krainę ostrych szczytów, rozległych tajg i mroźnych fiordów, gdzie osiedla napotyka się równie nieczęsto, co okręty na morzu. Żądni przygód śmiałkowie mogą tam handlować, werbować wojowników, dołączyć do nich lub rzucić wyzwanie władcom. Czy sprzymierzysz się z Północą, czy też zagarniesz jej bogactwa? – czytamy w opisie dodatku na Steam.

Na koniec warto dodać, że dodatek War Sails od Mount & Blade 2: Bannerlord zmierza zarówno na komputery osobiste, jak i konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nowe DLC wprowadzi „unikalny, wciągający system walki na morzu”. Oczywiście nie zabraknie też nowej linii fabularnej.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/261550/view/519728266793193176

Tagi:

News
Mount & Blade II: Bannerlord
Mount & Blade: Bannerlord 2 – War Sails
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

