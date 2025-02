Gry w klimacie Kingdom Come: Deliverance II - alternatywy, które warto sprawdzić

Rok ledwo się zaczął, a my już mamy wielki hicior. Kingdom Come: Deliverance II bez wątpienia będzie liczyć się w najważniejszych podsumowaniach 2025 roku. Czesi z Warhorse Studios stanęli na wysokości zadania i dostarczyli niezwykle barwną, grywalną i pełną emocji grę RPG. Jej siła to z jednej strony świetna historia, ale też niesamowity klimat średniowiecznych Czech.

Jeśli więc jesteś jedną z tych osób, które zachwyciły się atmosferą Kingdom Come: Deliverance II, być może szukasz czegoś w podobnym stylu. Poniższe zestawienie pozwoli ci znaleźć gry, które mają zbliżony klimat - z jednej strony pod kątem rozgrywki (RPG w otwartym świecie), z drugiej w kwestii świata i realiów historycznych (ale z zupełnie inną rozgrywką). Jest w czym wybierać.

Gry podobne do Kingdom Come: Deliverance II – w co warto zagrać?

Kingdom Come: Deliverance

Zaczynamy od bardzo oczywistego wyboru. W końcu nowa gra wzbudza wielkie zainteresowanie, ale jedynka aż takim hitem sprzedażowym nie była. To nadal bardzo udana produkcja, mocno rozbudowana, w średniowiecznej Europie i z bardzo kompetentnymi mechanikami zahaczającymi o realizm. Nie ma więc lepszego wyboru dla miłośników Kingdom Come: Deliverance II niż nadrobienie pierwszej części. Jestem przekonany, że wiele osób które załapały się na hype na sequel, nigdy nie miały okazji sprawdzić debiutanckiej produkcji Warhorse Studios. Pamiętajmy też, że obie gry są mocno powiązane fabularne, a więc poznanie początku historii brzmi jak bardzo rozsądny pomysł.

Avowed

Nowy hicior Obsidian Entertainment to zupełnie inny klimat, bo zamiast względnie realistycznego średniowiecza mamy klasyczne fantasy. Tyle że nadal mówimy o kapitalnym RPG ze świetnie poprowadzoną narracją przez mistrzów gatunku z Obsidian Entertainment. Jeśli więc po ograniu Kingdom Come: Deliverance II poczujesz, że nadal chcesz zostać w tym gatunku, to jest pierwsza opcja z jakiej powinieneś skorzystać. Avowed jest świeżynką na rynku, a więc mało kto miał już okazję położyć swoje ręce na tej produkcji. Trzeba się tylko przyzwyczaić do różnych ras i magii.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

W tej części tekstu skupimy się tylko na innych, ciekawych RPG. Nie mogło więc zabraknąć ukochanego Wiedźmina 3. O jakości produkcji CD Projektu RED nie ma co pisać, każdy z nas dobrze wie jak to wygląda. Warto w tym momencie zaznaczyć, że ze wszystkich produkcji z gatunku akurat Dziki Gon najbliższy jest klimatem do Kingdom Come: Deliverance II. Mamy oczywiście wzorowany na średniowieczu świat fantasy, a także słowiańskie klimaty. Może one w produkcji Warhorse Studios nie są mocno widoczne, ale jednak akcja tej gry dzieje się w naszej części Europy. Można więc poczuć pewne podobieństw w klimacie. Tego akurat nie można powiedzieć o Avowed.

Dragon’s Dogma II

Kolejne fantasy, kolejne RPG, ale w zupełnie innej formie niż Kingdom Come: Deliverance II. Skoro jednak dużego wyboru innych gier nie ma, wspominam o zeszłorocznej produkcji Capcomu. To bez wątpienia dość specyficzna gra, stawiająca akcenty w zupełnie innych miejscach. Większe znaczenie ma walka, głównie z wielkimi przeciwnikami, a także budowanie własnego stylu rozgrywki oraz składu tzw. Pionków, które mogą nam towarzyszyć. Może więc na screenach obie produkcje są w miarę zbliżone, ostrzegam że Dragon’s Dogma II to jednak nieco inna forma rozgrywki. Myślę jednak, że lepiej zaproponować ten tytuł niż nowe Dragon Age. Tym bardziej że, podobnie jak w Kingdom Come: Deliverance II, w grze Capcomu dużą rolę odgrywają mechaniki skoncentrowane na immersji i realizmie.