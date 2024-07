PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec. Sony oferuje ciekawy zestaw gier

Usługa PlayStation Plus Extra zostanie rozbudowana także o Mount & Blade II: Bannerlord oraz No More Heroes 3. Zgodnie z tradycją Sony wzbogaci również bibliotekę klasycznych gier oferowanych w ramach PlayStation Plus Premium. Tym razem będą to takie tytuły jak Summoner, Ratchet & Clank: Size Matters oraz Jeanne d’Arc. Pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec 2024 roku znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra – lista gier na lipiec 2024

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Deadcraft (PS4)

(PS4) Jackbox Party Pack 9 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Mount & Blade II: Bannerlord (PS4/PS5)

(PS4/PS5) No More Heroes 3 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition (PS4)

(PS4) Remnant 2 (PS5)

(PS5) Steep (PS4)

(PS4) Travis Strikes Again: No More Heroes (PS4)

PlayStation Plus Premium – nowości w lipcu 2024