MotoGP 25 zapowiedziane. Milestone przygotowało nowe tryby dla fanów serii

Przede wszystkim, MotoGP 25 będzie oferowało rozgrywkę zawierającą wszystko co wchodzi w skład licencji, czyli trzy klasy wyścigowe - MotoGP, Moto2 i Moto3 - wraz z kompletną listą zawodników, zespołów i motocykli, startujących w tegorocznym sezonie. D o kalendarza powróci także legendarny tor w czeskim Brnie, który jest szczególnie bliski polskim fanom wyścigów motocyklowych oraz Balton Park na Węgrzech.

MotoGP to seria gier skierowana do bardzo sprecyzowanego grona odbiorców, ale Ci będą mogli spodziewać się kilku nowych rozwiązań. Powróci także wyjątkowy tryb rozgrywki, który pojawił się tylko jeden raz, w 2016 roku.

W grze pojawi się nowa funkcja sesji treningowych, dlatego gracze chcący doskonalić swoje umiejętności, poza torową jazdą, będą mogli korzystać z takich rozwiązań jak Motard, Minibikes oraz Flat Track. Ten ostatni tryb tylko raz pojawił się w serii, w wydanej w 2016 roku odsłonie zatytułowanej Valeninto Rossi – The Game, na cześć włoskiej legendy MotoGP. Rozwiązanie to cieszyło się wówczas ogromną popularnością, więc będzie to prawdziwa gratka dla fanów.

MotoGP zwykle kojarzone jest z bardziej zaawansowanym modelem jazdy, trudnym dla początkujących graczy. Milestone wyszło jednak naprzeciw mniej doświadczonym osobom, oferując tryb Arcade Experience, czyli uproszczone wyścigi we wszystkich trybach gry i na wszystkich typach motocykli. Ta opcja będzie bardziej przystępnym podejściem do gry dla tych, którzy są mniej zaznajomieni z symulacją motocykli, ale chcący wsiąknąć w ten wyścigowy świat.

MotoGP 25 zostało stworzone na silniku Unreal Engine 5. Poprawiono fizykę, oprawę graficzną i odnowiono dźwięki motocykli, dzięki specjalnym sesjom nagrywania maszyn na żywo. W grze nadal będą dostępne znane już funkcje takie jak Riders Market oraz FIM MotoGP Stewards. Usprawniono także system rozwoju motocykla w trakcie sezonu oraz zarządzanie relacjami z ludźmi będącymi na wirtualnym padoku MotoGP.