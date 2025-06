Mortal Kombat: Legacy Kollection przywróci kultowe bijatyki na współczesne platformy

Mortal Kombat: Legacy Kollection ma objąć szereg gier z lat dziewięćdziesiątych oraz początku lat dwutysięcznych. Chociaż pełna lista tytułów, które znajdą się w kolekcji, nie została jeszcze ostatecznie ujawniona, poznaliśmy już część pozycji, które z pewnością się pojawią.

Mortal Kombat nieodwracalnie zmienił kulturowy krajobraz gier wideo. Była to gra odważna, szokująca i bezkompromisowa. Stanowiła przełom w rozrywce interaktywnej, popychając branżę w bardziej prowokacyjnym, dojrzałym kierunku – co do dziś ma wpływ na projektowanie gier i dyskusję kulturową. W przypadku Mortal Kombat: Legacy Kollection naszym celem było nie tylko zachowanie tego dziedzictwa, ale również nadanie mu kontekstu — zaproszenie graczy do poznania jego początków, prześledzenia ewolucji i docenienia wizji, która uczyniła z serii ikonę popkultury. Dla nas to jednocześnie hołd i świadectwo. – przekazał Mike Mika w komunikacie prasowym.