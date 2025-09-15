Mortal Kombat Legacy Kollection nadchodzi. 11 klasyków serii wraca już w październiku

Podczas ostatniej transmisji Nintendo Direct ogłoszono dobre wieści dla miłośników kultowych bijatyk. Mortal Kombat Legacy Kollection zostanie wydana w wersji cyfrowej na konsole i komputery osobiste już 30 października. Fizyczne kopie mają trafić na rynek 12 grudnia.
Mortal Kombat Legacy Kollection trafi na wszystkie platformy. Znamy datę premiery
Pełna kolekcja obejmuje aż jedenaście samodzielnych gier z uniwersum Mortal Kombat. Wśród nich znajdują się takie tytuły jak oryginalne Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, a także Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy oraz Mortal Kombat 4.
GramTV przedstawia:
Kolekcja nie pomija również odsłon takich jak Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, Mortal Kombat Special Forces, oraz trzy gry z Game Boy Advance: Mortal Kombat Advance, Mortal Kombat: Deadly Alliance i Mortal Kombat: Tournament Edition. Gracze nie tylko otrzymają dostęp do klasycznych tytułów, ale także będą mogli zagłębić się w historię franczyzy, poznając kulisy jej powstania za sprawą wywiadów ze współtwórcami serii, Edem Boonem i Johnem Tobiasem.
Cyfrowa premiera Mortal Kombat Legacy Kollection będzie zatem miała miejsce 30 października 2025 roku. Kolekcja trafi na Xboxy Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oraz PC. Zamówienia przedpremierowe można składać od dzisiaj.
