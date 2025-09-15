Mortal Kombat Legacy Kollection nadchodzi. 11 klasyków serii wraca już w październiku

Podczas ostatniej transmisji Nintendo Direct ogłoszono dobre wieści dla miłośników kultowych bijatyk. Mortal Kombat Legacy Kollection zostanie wydana w wersji cyfrowej na konsole i komputery osobiste już 30 października. Fizyczne kopie mają trafić na rynek 12 grudnia.

Pełna kolekcja obejmuje aż jedenaście samodzielnych gier z uniwersum Mortal Kombat. Wśród nich znajdują się takie tytuły jak oryginalne Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, a także Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy oraz Mortal Kombat 4.

Kolekcja nie pomija również odsłon takich jak Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, Mortal Kombat Special Forces, oraz trzy gry z Game Boy Advance: Mortal Kombat Advance, Mortal Kombat: Deadly Alliance i Mortal Kombat: Tournament Edition. Gracze nie tylko otrzymają dostęp do klasycznych tytułów, ale także będą mogli zagłębić się w historię franczyzy, poznając kulisy jej powstania za sprawą wywiadów ze współtwórcami serii, Edem Boonem i Johnem Tobiasem.

Cyfrowa premiera Mortal Kombat Legacy Kollection będzie zatem miała miejsce 30 października 2025 roku. Kolekcja trafi na Xboxy Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oraz PC. Zamówienia przedpremierowe można składać od dzisiaj.