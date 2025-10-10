Mortal Kombat 2 w nowych zdjęciach. Popularna wojowniczka prezentuje swoją zabójczą broń

Jeszcze we wrześniu Warner Bros. podzielił się nowym materiałem z Mortal Kombat 2, na którym zaprezentowano kultowy finisher znany z gier. Obecnie studio przygotowuje się do nowojorskiego Comic-Conu, gdzie fani otrzymają nowe materiały z nadchodzącego filmu. Teraz serwis Entertainment Weekly opublikował pierwsze oficjalne zdjęcie Adeline Rudolph w roli Kitany, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii serii.

Mortal Kombat 2 – pierwsze zdjęcie Kitany

Dla aktorki pochodzącej z Hongkongu będzie to znaczący krok w karierze. Publiczność poznała ją dzięki roli w Chilling Adventures of Sabrina, a następnie pojawiła się w Riverdale oraz w adaptacji Resident Evil od Netflixa. Zagrała również główną bohaterkę w filmie Hellboy: The Crooked Man.