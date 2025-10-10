Zaloguj się lub Zarejestruj

Mortal Kombat 2 w nowych zdjęciach. Popularna wojowniczka prezentuje swoją zabójczą broń

Radosław Krajewski
2025/10/10 10:50
Twórcy wiernie odtworzyli tę postać.

Jeszcze we wrześniu Warner Bros. podzielił się nowym materiałem z Mortal Kombat 2, na którym zaprezentowano kultowy finisher znany z gier. Obecnie studio przygotowuje się do nowojorskiego Comic-Conu, gdzie fani otrzymają nowe materiały z nadchodzącego filmu. Teraz serwis Entertainment Weekly opublikował pierwsze oficjalne zdjęcie Adeline Rudolph w roli Kitany, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii serii.

Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 – pierwsze zdjęcie Kitany

Dla aktorki pochodzącej z Hongkongu będzie to znaczący krok w karierze. Publiczność poznała ją dzięki roli w Chilling Adventures of Sabrina, a następnie pojawiła się w Riverdale oraz w adaptacji Resident Evil od Netflixa. Zagrała również główną bohaterkę w filmie Hellboy: The Crooked Man.

Kontynuacja w dużej mierze skupi się na postaci Johnny’ego Cage’a, którego zagra Karl Urban, reżyser Simon McQuoid zapowiada, że to właśnie Kitana ma odegrać wyjątkowo ważną rolę w fabule:

Kitana jest naszym sekretnym atutem - ujawnił McQuoid.

Twórca filmu wyjaśnił także, że od początku chciał poszerzyć kobiecą reprezentację w obsadzie:

Od razu wiedziałem, że w drugiej części musimy wprowadzić więcej kobiet. Naturalnym wyborem były Kitana i Jade. Oczywiście istnieje wielu świetnych żeńskich wojowników, ale dla tej odsłony właśnie one wydawały się najbardziej logiczne – dodał reżyser.

W obsadzie znaleźli się: Karl Urban, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano jako Raiden, Joe Taslim jako Bi-Han oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo Hasashi i Skorpion.

Za reżyserię ponownie odpowiada Simon McQuoid, a scenariusz przygotował Jeremy Slater. Producentami projektu są Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh i sam McQuoid. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Michael Clear, Judson Scott, Slater oraz Lawrence Kasanoff.

Przypomnijmy, że Mortal Kombat 2 zadebiutuje dopiero 15 maja 2026 roku.

Mortal Kombat 2
Mortal Kombat 2
