Mortal Kombat 1: Khaos Reigns na nowym zwiastunie. Zobaczcie kolejną postać z dodatku

Pod koniec lipca doczekaliśmy się zapowiedzi Mortal Kombat 1: Khaos Reigns . Wówczas NetherRealm Studios poinformowało, że gracze, którzy sięgną po wspomniany dodatek, będą mogli liczyć nie tylko na nową zawartość fabularną, ale otrzymają również dostęp do nowych postaci. Jedną z nich jest Sektor, która została bohaterką najnowszego zwiastuna Mortal Kombat 1: Khaos Reigns.

Teraz jej ogromna wiedza na temat broni i jej imponujące umiejętności walki czynią z Sektor wyjątkową wojowniczkę. Wyczuwając w Sektor bratnią duszę, Sub-Zero podzielił się z nią swoją wielką wizją przyszłości Lin Kuei. Natychmiast przyłączyła się do jego starań. Teraz jako najbardziej zaufany porucznik Sub-Zero, Sektor zmusi Lin Kuei do ewolucji. Ci, którzy nie potrafią się zmienić, zostaną wyeliminowani – informuje opis postaci na stronie Mortal Kombat 1.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera Mortal Kombat 1: Khaos Reigns zaplanowana jest na 24 września 2024 roku. Dodatek dostępny będzie na PC, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji gry, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera…