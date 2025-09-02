Morrowind przeniesiony do Elden Ring. Gra Bethesdy wygląda kanciasto, ale uroczo

Morrowind to jedna z moich ulubionych gier w historii, ale jest potwornie przestarzała. Chciałem połączyć jej świat i fabułę z systemem walki z gier Souls, po prostu zestawić najlepsze elementy obu i skleić je w całość – wyjaśnił InfernoPlus.

Powstał niezwykle ambitny projekt dla wszystkich fanów Morrowinda. Modder znany jako InfernoPlus przeniósł świat z trzeciej odsłony serii The Elder Scorlls, wraz z mechaniką walki, do Elden Ringa . Twórca nie kryje, że motywacją była chęć odświeżenia swojego ukochanego RPG.

Już teraz projekt wygląda imponująco. Gracze mogą wędrować od Seyda Neen do Balmory, wspinać się na Czerwoną Górę i podziwiać panoramę Vvardenfell, a nawet zdradziecko zaatakować Arrille’a w jego słynnym sklepie.

Próby zrealizowania podobnego pomysłu pojawiły się wcześniej. InfernoPlus chciał początkowo osadzić mapę Morrowinda w silniku Dark Souls. Okazało się jednak, że pierwsza część serii nie była w stanie unieść tak ogromnej zawartości, a trójka ledwo mieściła projekt w ramach technicznych. Wybór padł na Elden Ring, ponieważ, jak podkreśla twórca, narzędzia modderskie do tej gry są znacznie bardziej rozwinięte, a sama produkcja oferuje większe możliwości.

Elden Ring jest po prostu lepszą grą niż Dark Souls 3 – dodał modder.

Oczywiście projekt nie jest jeszcze ukończony. Największym problemem pozostaje sztuczna inteligencja przeciwników. Na ten moment bandyci w jaskiniach spędzają życie w nieskończonych unikach, bez taktyki czy planu, co zdaniem samego autora zabawnie przypomina styl wielu graczy soulslike’ów.