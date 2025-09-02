Zaloguj się lub Zarejestruj

Morrowind przeniesiony do Elden Ring. Gra Bethesdy wygląda kanciasto, ale uroczo

Radosław Krajewski
2025/09/02 13:30
0
0

Jeden z fanów przeniósł całą trzecią część The Elder Scrolls do Elden Ringa.

Powstał niezwykle ambitny projekt dla wszystkich fanów Morrowinda. Modder znany jako InfernoPlus przeniósł świat z trzeciej odsłony serii The Elder Scorlls, wraz z mechaniką walki, do Elden Ringa. Twórca nie kryje, że motywacją była chęć odświeżenia swojego ukochanego RPG.

Morrowind w Elden Ringu
Morrowind w Elden Ringu

Morrowind odtworzony w Elden Ringu

Morrowind to jedna z moich ulubionych gier w historii, ale jest potwornie przestarzała. Chciałem połączyć jej świat i fabułę z systemem walki z gier Souls, po prostu zestawić najlepsze elementy obu i skleić je w całość – wyjaśnił InfernoPlus.

Już teraz projekt wygląda imponująco. Gracze mogą wędrować od Seyda Neen do Balmory, wspinać się na Czerwoną Górę i podziwiać panoramę Vvardenfell, a nawet zdradziecko zaatakować Arrille’a w jego słynnym sklepie.

Próby zrealizowania podobnego pomysłu pojawiły się wcześniej. InfernoPlus chciał początkowo osadzić mapę Morrowinda w silniku Dark Souls. Okazało się jednak, że pierwsza część serii nie była w stanie unieść tak ogromnej zawartości, a trójka ledwo mieściła projekt w ramach technicznych. Wybór padł na Elden Ring, ponieważ, jak podkreśla twórca, narzędzia modderskie do tej gry są znacznie bardziej rozwinięte, a sama produkcja oferuje większe możliwości.

Elden Ring jest po prostu lepszą grą niż Dark Souls 3 – dodał modder.

Oczywiście projekt nie jest jeszcze ukończony. Największym problemem pozostaje sztuczna inteligencja przeciwników. Na ten moment bandyci w jaskiniach spędzają życie w nieskończonych unikach, bez taktyki czy planu, co zdaniem samego autora zabawnie przypomina styl wielu graczy soulslike’ów.

GramTV przedstawia:

Kłopotliwie wygląda też kwestia NPC-ów. Na mapie można spotkać jedynie powielony model „domyślnej dziewczyny”, a wszyscy nie-ludzcy mieszkańcy przyjęli formę kóz. Co ciekawe, postaci reagują na każdy temat dialogowy z oryginalnego Morrowinda, co już teraz tworzy kuriozalne, ale zabawne sytuacje.

Mimo tych braków praca wykonana do tej pory robi ogromne wrażenie. Fani marzą, że kiedyś będą mogli w pełni przeżyć przygodę z Morrowinda w nowoczesnym wydaniu FromSoftware. InfernoPlus nie ukrywa jednak, że potrzeba będzie znacznie więcej czasu i pomocy z zewnątrz, aby doprowadzić projekt do finału. Jednak co z kwestiami prawnymi? Modder uspokaja.

Możecie przestać pisać ten bardzo groźnie brzmiący e-mail, bo ten projekt w żaden sposób nie narusza praw autorskich. Aby to uruchomić, trzeba posiadać zarówno Morrowinda, jak i Elden Ring i samemu przenieść zasoby z jednej gry do drugiej.

Choć projekt jest daleki od ukończenia, społeczność modderska widzi w nim dowód na to, jak daleko można posunąć kreatywność fanów. Jeśli kiedykolwiek uda się dopracować ten eksperyment, może on stać się czymś więcej niż tylko ciekawostką, czyli zrealizowanym marzeniu o remasterze Morrowina.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/hero-ports-entirety-of-morrowind-into-elden-ring-thumbs-nose-at-bethesda-lawyers-as-steam-presumably-shoots-out-of-their-ears/

Tagi:

News
Bethesda
RPG
mody
modyfikacje
The Elder Scrolls
fantasy
Morrowind
fanowska modyfikacja
The Elder Scrolls III: Morrowind
FromSoftware
Elden Ring
soulslike
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112