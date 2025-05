Morgan Wallen wydaje album „I'm The Problem” z 37 utworami. Na krążek trafili gościnnie Post Malone i Tate McRae

Morgan Wallen zaprezentował swój nowy, imponujący album zatytułowany „I'm The Problem”, który zawiera aż 37 utworów i gościnne występy takich artystów jak Post Malone, Tate McRae, Eric Church, ERNEST i HARDY.

Morgan Wallen, kojarzony głównie z muzyki country, na najnowszym albumie współtworzył aż 22 piosenki, pracując z imponującą liczbą 49 autorów tekstów. Sam artysta przyznaje, że to jego najbardziej osobisty i emocjonalny projekt.

Wiele z tematów i pomysłów, które poruszamy na tym albumie, było trudniejszych niż wcześniej. Chcieliśmy wejść głębiej i znaleźć nowe spojrzenie na różne sprawy. I czuję, że nam się to udało. Udało mi się powiedzieć rzeczy, których dotąd nie mówiłem i jestem z tego naprawdę dumny.

Na krążku znalazła się druga współpraca Wallena z Post Malone w postaci utworu „I Ain't Comin' Back”, który następuje po sukcesie singla „I Had Some Help” z 2024 roku. Tamten utwór zdobył aż 2 miliardy streamów na całym świecie. Tate McRae użyczyła swojego wokalu w piosence „What I Want” i została także wymieniona jako współautorka tekstu. Choć duet z Wallenem to duży krok w karierze McRae, nie obyło się bez kontrowersji. Od momentu, gdy pojawiły się plotki o jej udziale w albumie, w mediach społecznościowych zaczęły krążyć ostre komentarze. Jeden z użytkowników X nazwał ją nawet „MAGA Barbie”, sugerując, że kolaboracja z Wallenem wpisuje ją w konserwatywny nurt kultury USA.