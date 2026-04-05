Morbid Metal trafi do Steam Early Access. Poznaliśmy datę premiery oraz cenę gry

Poznaliśmy datę premiery we wczesnym dostępie gry Morbid Metal.
Dynamiczna gra akcji Morbid Metal trafi do wczesnego dostępu na PC na platformie Steam. Informację oraz datę wejścia na platformę Valve ogłosili wydawca Ubisoft oraz studio SCREEN JUICE za pomocą krótkiego, aczkolwiek bardzo intensywnego zwiastuna.
Mordbid Metal z datą premiery we wczesnym dostępie
Morbid Metal to szybka gra akcji z elementami roguelite, w której gracze mogą w czasie rzeczywistym zmieniać postacie, łączyć efektowne kombinacje ataków i eliminować fale niebezpiecznych maszyn oraz potężnych bossów. Na start produkcja zaoferuje trzy grywalne postacie, pierwszych bossów oraz 10 typów przeciwników. Ponadto w grze znajdą się trzy biomy oraz unikalne przebiegi rozgrywki z modyfikatorami. System rozgrywki będzie oparty o modyfikatory, premię w trakcie przebieg oraz o tak zwane Protocols i Corpora, czyli ataki postaci wpływające na styl walki i efekty zmieniające przebieg starcia.
Rozwój postaci będzie odbywał się poprzez odblokowywanie Protocols zmienających styl walki, tworzenie synergii zmieniających styl combatu oraz system rozwoju Void Nexus, czyli drzewko umiejętności z trwałymi ulepszeniami. Gra zaoferuje także wpisy fabularne w kodeksie oraz wsparcie dla kilku języków, w tym angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, japońskiego, uproszczonego chińskiego i portugalskiego. Twórcy rozważają dodanie kolejnych języków w trakcie trwania wczesnego dostępu. Twórcy zapowiadają, że szczegółowa mapa rozwoju gry w Early Access zostanie ujawniona 17 kwietnia podczas wydarzenia Find Your Next Game Showcase.
Morbid Metal zadebiutuje we wczesnym dostępie 8 kwietnia. Na premierę w we wczesnym dostępie gra będzie dostępne w promocyjnej cenie 13,49 euro.Po zakończeniu okresu startowego cena wzrośnie do 17,99 euro. Poniżej możecie zobaczyć krótki zwiastun zapowiadający wczesny dostęp:
