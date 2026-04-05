Morbid Metal trafi do Steam Early Access. Poznaliśmy datę premiery oraz cenę gry

Dynamiczna gra akcji Morbid Metal trafi do wczesnego dostępu na PC na platformie Steam. Informację oraz datę wejścia na platformę Valve ogłosili wydawca Ubisoft oraz studio SCREEN JUICE za pomocą krótkiego, aczkolwiek bardzo intensywnego zwiastuna.

Mordbid Metal z datą premiery we wczesnym dostępie

Morbid Metal to szybka gra akcji z elementami roguelite, w której gracze mogą w czasie rzeczywistym zmieniać postacie, łączyć efektowne kombinacje ataków i eliminować fale niebezpiecznych maszyn oraz potężnych bossów. Na start produkcja zaoferuje trzy grywalne postacie, pierwszych bossów oraz 10 typów przeciwników. Ponadto w grze znajdą się trzy biomy oraz unikalne przebiegi rozgrywki z modyfikatorami. System rozgrywki będzie oparty o modyfikatory, premię w trakcie przebieg oraz o tak zwane Protocols i Corpora, czyli ataki postaci wpływające na styl walki i efekty zmieniające przebieg starcia.