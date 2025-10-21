Monster Hunter Wilds w klimacie grozy. Halloweenowy event rusza już za moment

Miłośnicy Monster Hunter Wilds mogą już szykować się na ograniczone czasowo wydarzenie w tematyce Halloween. Wydarzenie rozpocznie się już 22 października, zgodnie z informacjami udostępnionymi przez deweloperów. Oficjalne event nosi nazwę Festival of Accord: Dreamspell.

Monster Hunter Wilds świętuje Halloween

Gracze mogą oczekiwać, że główna strefa społeczności, Grand Hub, zostanie odpowiednio udekorowana, wprowadzając nastrojowy klimat. W ramach festiwalu będą dostępne zarówno zupełnie nowe misje, jak i te powracające, dostępne przez ograniczony czas. Uczestnicząc w wydarzeniach, łowcy będą mogli zdobywać Dreamspell tickets, które wykorzystają do stworzenia nowych zestawów wyposażenia.