Monster Hunter Wilds w klimacie grozy. Halloweenowy event rusza już za moment

Patrycja Pietrowska
2025/10/21 19:00
Festival of Accord: Dreamspell nadchodzi do Monster Hunter Wilds.

Miłośnicy Monster Hunter Wilds mogą już szykować się na ograniczone czasowo wydarzenie w tematyce Halloween. Wydarzenie rozpocznie się już 22 października, zgodnie z informacjami udostępnionymi przez deweloperów. Oficjalne event nosi nazwę Festival of Accord: Dreamspell.

Monster Hunter Wilds świętuje Halloween

Gracze mogą oczekiwać, że główna strefa społeczności, Grand Hub, zostanie odpowiednio udekorowana, wprowadzając nastrojowy klimat. W ramach festiwalu będą dostępne zarówno zupełnie nowe misje, jak i te powracające, dostępne przez ograniczony czas. Uczestnicząc w wydarzeniach, łowcy będą mogli zdobywać Dreamspell tickets, które wykorzystają do stworzenia nowych zestawów wyposażenia.

Capcom przygotował również zestaw nagród za codzienne logowanie się do gry. Wśród nowych limitowanych bonusów znajdują się kosmetyczne elementy, takie jak Pumpkin Head gesture czy Living Doll Caparison. Ponadto, gracze będą mogli zdobyć specjalny nameplate, tło, pozę oraz unikalne tytuły.

Co ważne, wydarzenie wprowadza do gry także permanentną zawartość. Zostanie uruchomione nowe, stałe zadanie Be Cursed, Ye Shadowy Flame. Misja ta polega na wytropieniu i pokonaniu potężnej wersji Arch-tempered Nu Udra.

Halloweenowe wydarzenie w Monster Hunter Wilds dobiegnie końca 12 listopada. Przypomnijmy, że gra jest dostępna na PC, PS5 oraz konsolach Xbox Series S i Xbox Series X.

Źródło:https://gamingbolt.com/monster-hunter-wilds-halloween-themed-dreamspell-festival-starts-on-october-22nd

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

