Monster Hunter Wilds na PS5 za mniej niż 100 zł

Szósta część głównej serii Monster Hunter ujrzała światło dzienne niespełna rok temu. A teraz można wyrwać ją w całkiem atrakcyjnej cenie.

Oferta ta powinna zainteresować was, jeżeli jesteście szczęśliwymi posiadaczami PlayStation 5. I oczywiście lubujecie się w polowaniu na potwory.

Monster Hunter Wilds do wyciągnięcia za mniej niż 100 zł

Mowa tutaj o Monster Hunter Wilds. Zafoliowane wydanie tej właśnie gry na konsolę Sony znajdziecie w serwisie Allegro w cenie 99,89 zł. Produkt opatrzony jest przy tym adnotacją serwisu “Gwarancja najniższej ceny”, co oznacza, iż sam sklep gwarantuje, iż w wybranych sklepach za tę samą grę zapłacicie więcej niż wspomniane niespełna 100 zł.

Przypomnijmy, że Wilds to najnowsza odsłona słynnego cyklu firmy Capcom, czyli Monster Hunter. Produkcja ukazała się 28 lutego 2025 roku i zebrała bardzo dobre recenzje. Wersja na PS5 może pochwalić się w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie 88 na 100. Dodatkowo tytuł podczas gali Japan Game Awards otrzymał nagrodę Award for Excellence.

Jak wyczytamy na stronie oficjalnego polskiego dystrybutora gry, firmy Cenega: