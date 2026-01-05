Monster Hunter Wilds na Nintendo Switch 2 musi stać się faktem. Pojawiły się nawet szczegóły techniczne

Wszystko wskazuje na to, że Capcom może planować wydanie Monster Hunter Wilds na Nintendo Switch 2.

Według doniesień, w plikach gry Monster Hunter Wilds odnaleziono bezpośrednie odniesienia do Switcha 2. Są to między innymi ciągi tekstowe związane z bezprzewodowym trybem wieloosobowym, co może wskazywać na przygotowywaną wersję na nową konsolę Nintendo. Monster Hunter Wilds coraz bliżej Switcha 2? To jednak nie wszystko. Chińska grupa, która miała odkryć wspomniane dane, twierdzi również, że natrafiła na ustawienia graficzne przeznaczone dla potencjalnego portu na Nintendo Switch 2. Z ich analizy wynika, że gra mogłaby działać w 30 klatkach na sekundę z wykorzystaniem DLSS. Jeden z trybów graficznych dla Monster Hunter Wilds na Switch 2 miałby umożliwiać rozgrywkę w rozdzielczości 1080p w trybie dokowanym, oferując jednocześnie lepszą jakość obrazu niż preset “very low” dostępny w wersji PC.

Grupa odpowiedzialna za wyciek miała również przygotować materiał wideo prezentujący, jak Monster Hunter Wilds mógłby wyglądać w trybie przenośnym na Switchu 2, bazując wyłącznie na odnalezionych ustawieniach graficznych. Materiał ten nie jest oficjalny i opiera się wyłącznie na danych z plików gry. Wczytywanie ramki mediów. Jeśli Capcom faktycznie szykuje wersję Monster Hunter Wilds na Switcha 2, raczej nie byłoby to zaskoczeniem. Firma od lat intensywnie wspiera platformy Nintendo, a sama seria Monster Hunter cieszy się na nich wyjątkową popularnością. Do tej pory Capcom wydał na Nintendo Switch 2 między innymi Street Fighter 6 oraz Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, a także zapowiedział nowoczesne porty serii Resident Evil, nadchodzące Resident Evil Requiem, a także Pragmata i nową odsłonę Mega Mana.

We wrześniu, w rozmowie z serwisem VGC, twórcy Resident Evil Requiem opowiadali o pracy z Nintendo Switch 2 i przyznali, że byli pozytywnie zaskoczeni samym procesem portowania. Masato Kumazawa powiedział wówczas: Kiedy dostaliśmy sprzęt Switcha 2, byliśmy pozytywnie zaskoczeni tym, jak płynnie przebiegło przenoszenie istniejącej wersji deweloperskiej gry na tę platformę. Doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu czekać ani tworzyć osobnego projektu po premierze głównej wersji. Możemy po prostu od razu przenieść główną grę na ten sprzęt. Na ten moment Capcom nie potwierdził oficjalnie wersji Monster Hunter Wilds na Nintendo Switch 2, jednak liczba odnalezionych odniesień sprawia, że to może być po prostu kwestia czasu.