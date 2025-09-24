Monster Hunter Wilds łączy siły z Final Fantasy 14. Nowa współpraca już w przyszłym tygodniu, a w grudniu nowy Starszy Smok

Monster Hunter Wilds i Final Fantasy 14 nawiązują współpracę, która zaoferuje graczom wiele ciekawych dodatków.

Capcom ujawnił szczegóły trzeciej darmowej aktualizacji do Monster Hunter Wilds, która zadebiutuje już 29 września i przyniesie długo zapowiadaną współpracę z Final Fantasy 14. W ramach kooperacji, gracze otrzymają trochę nowości w tym nowe role dla postaci. Monster Hunter Wilds i Final Fantasy 14 łączą siły W ramach cross-overu Monster Hunter Wilds z popularnym MMORPG Final Fantasy 14, gracze będą mogli spróbować między innymi nowych ról: Pictomancer – mag, który walczy używając malarskiej magii i tworząc obrazy zamieniające się w zaklęcia

– mag, który walczy używając malarskiej magii i tworząc obrazy zamieniające się w zaklęcia Dark Knight – wojownik władający wielkim mieczem przesyconym mocą ciemności

Wybór roli będzie zależał od używanej broni, a każda z nich zapewni specjalne umiejętności podczas polowań. Aktualizacja wprowadzi także nowe zadanie specjalne, w którym łowcy zmierzą się z bossem Omega Planetes, stworzonym specjalnie na potrzeby tego wydarzenia. Walka ma mieć unikalne mechaniki, inspirowane pojedynkami z Final Fantasy 14. Oprócz tego gracze dostaną: nowe wyposażenie dla Palico i Seikratów

zawieszki, emotki i stroje w stylu Final Fantasy

dodatkowe efekty wizualne powiązane z cross-overem

Wraz z wejściem omawianej aktualizacji, pojawi się również Arch-tempered Nu Udra, czyli mocniejsza wersja znanego potwora, a oprócz tego nowe animacje po ukończeniu zadań oraz event Dreamspell, inspirowany Halloween. Capcom potwierdził także plany na czwartą darmową aktualizację, która pojawi się w grudniu. Oprócz kolejnych usprawnień technicznych i rozszerzenia endgame’u, gracze dostaną zupełnie nowego Starszego Smoka o nazwie Gogmaziosa. Producent serii, Ryozo Tsujimoto, podziękował społeczności za opinie i zapewnił, że zespół pracuje nad poprawą stabilności i wydajności gry. Już wcześniej Capcom musiał zmodyfikować harmonogram rozwoju Monster Hunter Wilds w odpowiedzi na krytykę fanów dotyczącą problemów technicznych.