Zaloguj się lub Zarejestruj

Monster Hunter Wilds łączy siły z Final Fantasy 14. Nowa współpraca już w przyszłym tygodniu, a w grudniu nowy Starszy Smok

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/24 19:00
0
0

Monster Hunter Wilds i Final Fantasy 14 nawiązują współpracę, która zaoferuje graczom wiele ciekawych dodatków.

Capcom ujawnił szczegóły trzeciej darmowej aktualizacji do Monster Hunter Wilds, która zadebiutuje już 29 września i przyniesie długo zapowiadaną współpracę z Final Fantasy 14. W ramach kooperacji, gracze otrzymają trochę nowości w tym nowe role dla postaci.

Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds i Final Fantasy 14 łączą siły

W ramach cross-overu Monster Hunter Wilds z popularnym MMORPG Final Fantasy 14, gracze będą mogli spróbować między innymi nowych ról:

  • Pictomancer – mag, który walczy używając malarskiej magii i tworząc obrazy zamieniające się w zaklęcia
  • Dark Knight – wojownik władający wielkim mieczem przesyconym mocą ciemności

Wybór roli będzie zależał od używanej broni, a każda z nich zapewni specjalne umiejętności podczas polowań. Aktualizacja wprowadzi także nowe zadanie specjalne, w którym łowcy zmierzą się z bossem Omega Planetes, stworzonym specjalnie na potrzeby tego wydarzenia. Walka ma mieć unikalne mechaniki, inspirowane pojedynkami z Final Fantasy 14.

Oprócz tego gracze dostaną:

  • nowe wyposażenie dla Palico i Seikratów
  • zawieszki, emotki i stroje w stylu Final Fantasy
  • dodatkowe efekty wizualne powiązane z cross-overem

GramTV przedstawia:

Wraz z wejściem omawianej aktualizacji, pojawi się również Arch-tempered Nu Udra, czyli mocniejsza wersja znanego potwora, a oprócz tego nowe animacje po ukończeniu zadań oraz event Dreamspell, inspirowany Halloween. Capcom potwierdził także plany na czwartą darmową aktualizację, która pojawi się w grudniu. Oprócz kolejnych usprawnień technicznych i rozszerzenia endgame’u, gracze dostaną zupełnie nowego Starszego Smoka o nazwie Gogmaziosa.

Producent serii, Ryozo Tsujimoto, podziękował społeczności za opinie i zapewnił, że zespół pracuje nad poprawą stabilności i wydajności gry. Już wcześniej Capcom musiał zmodyfikować harmonogram rozwoju Monster Hunter Wilds w odpowiedzi na krytykę fanów dotyczącą problemów technicznych.

Źródło:https://www.eurogamer.net/monster-hunter-wilds-collaboration-with-final-fantasy-14-will-let-you-paint-pictures-as-a-pictomancer-plus-new-elder-dragon-scheduled-for-december

Tagi:

News
gra akcji
MMORPG
kooperacja
Final Fantasy
Final Fantasy XIV
fantasy
Monster Hunter
współpraca
gra sieciowa
MMO
nowa zawartość
Monster Hunter Wilds
aktualizacja gry
gra wieloosobowa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112