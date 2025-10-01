Monster Energy i Call of Duty ponownie łączą siły. Na graczy czekają unikalne nagrody w grze

Monster Energy po raz kolejny łączy się z popularną marką Call of Duty, oferując graczom kolejne nagrody do zdobycia w grze.

Na pewno wielokrotnie widzieliście puszki napoju Monster Energy z logo Call of Duty. Wygląda na to, że ponownie będziecie mieli taką okazję, bowiem ta wieloletnia współpraca ponownie wraca do żywych, oferując dodatkowe nagrody w grze oraz podwójne doświadczenie.

Monster Energy i Call of Duty znowu razem

Premiera wyczekiwanego Call of Duty: Black Ops 7 nastąpi 14 listopada, ale już dziś fani popularnego shootera i napojów Monster Energy mogą rozpocząć zbieranie kodów oraz gromadzenie zapasów nagród przed premierą gry. Tegoroczna promocja łącząca napoje Monster Energy z CoDem potrwa do 31 grudnia 2025 roku, a kody będzie można wykorzystać najpóźniej do 31 marca 2026 roku.