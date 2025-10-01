Monster Energy i Call of Duty ponownie łączą siły. Na graczy czekają unikalne nagrody w grze

Monster Energy po raz kolejny łączy się z popularną marką Call of Duty, oferując graczom kolejne nagrody do zdobycia w grze.
Na pewno wielokrotnie widzieliście puszki napoju Monster Energy z logo Call of Duty. Wygląda na to, że ponownie będziecie mieli taką okazję, bowiem ta wieloletnia współpraca ponownie wraca do żywych, oferując dodatkowe nagrody w grze oraz podwójne doświadczenie.
Monster Energy i Call of Duty znowu razem
Premiera wyczekiwanego Call of Duty: Black Ops 7 nastąpi 14 listopada, ale już dziś fani popularnego shootera i napojów Monster Energy mogą rozpocząć zbieranie kodów oraz gromadzenie zapasów nagród przed premierą gry. Tegoroczna promocja łącząca napoje Monster Energy z CoDem potrwa do 31 grudnia 2025 roku, a kody będzie można wykorzystać najpóźniej do 31 marca 2026 roku.
Promocja wygląda w zasadzie tak jak zawsze. Pod zawleczkami limitowanych puszek Monster Energy, Monster Zero Cukru lub Monster Ultra z grafiką Call of Duty znajdują się kody. Rejestrując je na stronie callofduty.monsterenergy.com można odblokować bonusowe przedmioty w grze i podwójne punkty doświadczenia.
Tak prezentują się nagrody w ramach promocji w 2025 roku:
1 puszka = Duży vinyl broni “Energy Flash” + 15 minut podwójnego doświadczenia
2 puszki = Skin broni “Peacekeeper MK1 – Hyper Green” + 15 minut podwójnego doświadczenia
Dan McHugh, Global Chief Marketing Officer Monster Energy powiedział:
GramTV przedstawia:
Monster Energy opiera się na napędzaniu ducha rywalizacji, a nasza współpraca z Call of Duty stale wynosi go na nowy poziom. Dzięki bonusowym nagrodom i niezrównanej wartości podwójnych punktów XP z każdej puszki, tegoroczny program jest naszym największym i najbardziej ekscytującym jak dotąd.
Cody Neal, AssociateDirector of Global Partnerships, Call of Duty dodał:
Jesteśmy dumni, że możemy nadal budować sukces naszej współpracy z Monster Energy. Monster to podstawowe paliwo dla graczy, którzy będą korzystać z tych ekscytujących nagród w grze.
Limitowana edycja puszek Monster Energy Call of Duty Original, Zero Cukru i Ultra jest dostępna w pojemności 500 ml.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!