Monitor gamingowy iiyama G-Master Gold Phoenix taniej o 100 zł. Promocja w sklepie RTV Euro AGD

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną promocję dla graczy. Monitor gamingowy iiyama G-Master Gold Phoenix jest bowiem dostępny w obniżonej cenie. Dzięki wykorzystaniu kodu rabatowego zaoszczędzimy 100 zł.
Promocja – iiyama G-Master Gold Phoenix. Monitor gamingowy w niższej cenie
Pojawiła się dobra okazja dla poszukujących nowego monitora gamingowego. Model iiyama G-Master Gold Phoenix dostępny jest teraz w cenie 699 zł. Promocja potrwa do 14 września 2025 roku, więc warto się pospieszyć.
- iiyama G-Master Gold Phoenix – 699 zł (zamiast 799 zł) z kodem RABIIYA14081409
iiyama G-Master Gold Phoenix GB2795HSU-B1 Gamingowy
- Matryca typu VA zapewnia szerokie kąty widzenia i szczegółowe odwzorowanie barw
- Ultraszybki czas reakcji na poziomie 0,2 ms pozwoli ci zyskać przewagę w dynamicznych grach
- Technologia redukująca emisję niebieskiego światła chroni oczy podczas korzystania z monitora
- Zwiększony komfort dla wzroku dzięki technologii Flicker-Free
- Funkcja PIVOT umożliwia dostosowanie położenia ekranu do swoich potrzeb
