Monitor gamingowy iiyama G-Master Gold Phoenix taniej o 100 zł. Promocja w sklepie RTV Euro AGD

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną promocję dla graczy. Monitor gamingowy iiyama G-Master Gold Phoenix jest bowiem dostępny w obniżonej cenie. Dzięki wykorzystaniu kodu rabatowego zaoszczędzimy 100 zł.

Promocja – iiyama G-Master Gold Phoenix. Monitor gamingowy w niższej cenie

Pojawiła się dobra okazja dla poszukujących nowego monitora gamingowego. Model iiyama G-Master Gold Phoenix dostępny jest teraz w cenie 699 zł. Promocja potrwa do 14 września 2025 roku, więc warto się pospieszyć.

iiyama G-Master Gold Phoenix – 699 zł (zamiast 799 zł) z kodem RABIIYA14081409