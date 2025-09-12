Zaloguj się lub Zarejestruj

Monitor gamingowy iiyama G-Master Gold Phoenix taniej o 100 zł. Promocja w sklepie RTV Euro AGD

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 17:30
27-calowy monitor z odświeżaniem 280 Hz dostępny w niższej cenie.

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną promocję dla graczy. Monitor gamingowy iiyama G-Master Gold Phoenix jest bowiem dostępny w obniżonej cenie. Dzięki wykorzystaniu kodu rabatowego zaoszczędzimy 100 zł.

iiyama G-Master Gold Phoenix
iiyama G-Master Gold Phoenix

Promocja – iiyama G-Master Gold Phoenix. Monitor gamingowy w niższej cenie

Pojawiła się dobra okazja dla poszukujących nowego monitora gamingowego. Model iiyama G-Master Gold Phoenix dostępny jest teraz w cenie 699 zł. Promocja potrwa do 14 września 2025 roku, więc warto się pospieszyć.

iiyama G-Master Gold Phoenix GB2795HSU-B1 Gamingowy

  • Matryca typu VA zapewnia szerokie kąty widzenia i szczegółowe odwzorowanie barw
  • Ultraszybki czas reakcji na poziomie 0,2 ms pozwoli ci zyskać przewagę w dynamicznych grach
  • Technologia redukująca emisję niebieskiego światła chroni oczy podczas korzystania z monitora
  • Zwiększony komfort dla wzroku dzięki technologii Flicker-Free
  • Funkcja PIVOT umożliwia dostosowanie położenia ekranu do swoich potrzeb

GramTV przedstawia:

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

