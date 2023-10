Mojang świętuje sukces i tłumaczy dlaczego Minecraft Dungeons nie jest rozwijany

Mojang świętuje wielkie osiągnięcie - Minecraft Dungeons przekroczył próg 25 milionów graczy, co stanowi naprawdę imponujący wynik. Przy okazji studio tłumaczy, dlaczego tak dawno nie widzieliśmy żadnej dodatkowej zawartości do tego tytułu.

Mojang opublikował na swoim blogu informację, że po aktualizacji z listopada 2022 r. nie planowano już dalszego wspierania gry, co oznacza, że wspomniana aktualizacja, która zadebiutowała prawie rok temu, jest ostatnią, jaką otrzyma gra.

Ponieważ wersja 1.17 była ostatnią aktualizacją Minecraft Dungeons, nasz zespół przeszedł teraz do nowych projektów, które w dalszym ciągu eksplorują doświadczenia w uniwersum Minecrafta. Oznacza to, że w grze nie są planowane żadne nowe funkcje ani aktualizacje zawartości. Zamierzamy nadal wprowadzać nowe doświadczenia do uniwersum Minecrafta i dawać naszemu zespołowi swobodę w dalszym odkrywaniu typów gier, które są ich pasją – tak jak to miało miejsce w przypadku Dungeons!