Mody do Heroes 3 i innych klasyków na GOG-u jednym kliknięciem

Nowa sekcja sklepu prezentuje wybrane modyfikacje, które można zainstalować jednym kliknięciem. Na start udostępniono m.in. mody do Heroes of Might and Magic 3, Dooma 3 i Vampire: The Masquerade – Bloodlines, a każda pozycja jest wcześniej testowana pod kątem bezpieczeństwa i poprawnego działania.