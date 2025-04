Mody, bolidy, tryb offline, tory, samochody. Sporo nowości trafi do Assetto Corsa EVO

Po burzliwym debiucie we wczesnym dostępie, kolejna aktualizacja Assetto Corsa EVO zostanie opóźniona, by uwzględnić opinie społeczności oraz dodać jeszcze więcej zawartości i trybów, niż pierwotnie zakładano.

Studio Kunos Simulazioni zapowiedziało, że do gry trafi więcej samochodów, torów i funkcji, ale nieco później niż oczekiwano. Decyzja o przesunięciu premiery drugiej dużej aktualizacji podyktowana jest chęcią poprawy gry na podstawie sugestii graczy, ale w zamian będzie na co czekać.

Teraz plan ten zostanie rozszerzony o dodatkową zawartość, a także optymalizację wydajności graficznej, ulepszenia wsparcia dla VR i potrójnych ekranów oraz poprawioną sztuczną inteligencję. Tryb multiplayer ma zadebiutować na początku lata. Na materiale z postępów, wprawne oczy dopatrzyły się jeszcze takich obiektów jak Donington Park i Red Bull Ring i choć te tory nie zostały oficjalnie zapowiedziane, możemy spokojnie założyć, że prędzej czy później trafią one do gry.

Choć nie potwierdzono jeszcze pełnej listy samochodów, które dołączą do gry w tej aktualizacji wraz z torem Circuit of the Americas, twórcy zaprezentowali między innymi Maserati MC20 GT2, Caterham oraz McMurtry Spéirling – futurystyczny samochód z wentylatorami. W materiale pojawiły się również znane już wcześniej modele takie jak Lotus Exige, Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione, Mazda MX-5 NA i Porsche 911 Turbo 3.6 (964).

W najnowszym materiale można dostrzec krótkie ujęcia czerwonego bolidu w stylu F1 na oponach Bridgestone, przypominającego Ferrari z sezonu 2004, choć bez logotypów sponsorów i z modyfikacjami aerodynamicznymi. W pierwszym Assetto Corsa znalazły się ówczesne bolidy F1 od Ferrari, więc obecność jednomiejscowych aut w EVO było wręcz formalnością.

Tworzenie i udostępnianie własnych samochodów oraz torów było jednym z filarów sukcesu pierwszego Assetto Corsa. Początkowo zakładano, że wsparcie dla modów pojawi się dopiero po premierze wersji 1.0. Teraz jednak modowanie ma trafić do gry jeszcze w trakcie fazy wczesnego dostępu, choć konkretna data premiery tej funkcji nie została podana. Marco Massarutto z Kunos Simulazioni powiedział: