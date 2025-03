Mod do Fallouta odnowił anulowaną grę od Black Isle. Demo jest już dostępne

Tytuł miał być grą Fallout 3 w Fallout New Vegas.

United West Team właśnie podzielił się wersją demo Fallout Revelation Blues - moda mającego na celu odtworzenie projektu studia Blue Isle, który nie doszedł końcowo do skutku. Fanowski projekt powinien zakończyć się sukcesem, czego nie możemy powiedzieć między innymi o Fallout: Nuevo Mexico - niedawno informowaliśmy o zakończeniu rozwoju moda do Fallout New Vegas o wielkości oficjalnego DLC.

Fallout Revelation Blues - zawartość nowej wersji

W udostępnionym właśnie Fallout Revelation Blues zobaczymy Burham Springs, gdzie gracze będą mogli zwiedzić lokacje wzbogacone o nową pogodę, assety, poziomy oraz wiele zmian w środowisku mających sprawić, że będzie ono bardziej wyjątkowe. Jeżeli chodzi o frakcje, w Burham znajdziemy kilka znajomych twarzy, jak na przykład NCR, BoS oraz Powder Gangers.