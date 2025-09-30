MMORPG od Amazona niespodziewanie jednym z bestsellerów Steama. Darmowa zawartość przyciąga fanów

Po kilku miesiącach względnej ciszy MMORPG od Amazon Games ponownie znalazło się w centrum uwagi. New World: Aeternum trafiło do setki najchętniej kupowanych produkcji na Steamie, zajmując obecnie 61. miejsce w polskim rankingu sprzedaży.
New World: Aeternum – rosnące zainteresowanie grą
Jak wynika z danych SteamDB, jeszcze niedawno w najlepszym momencie dnia w grze przebywało około 12 tysięcy graczy jednocześnie. W drugiej połowie września liczba ta zaczęła jednak rosnąć, by pod koniec miesiąca przekroczyć 17 tysięcy. To spory skok, który zbiega się z zapowiedzią nowej zawartości zmierzającej do produkcji.
Popularność gry napędza zapewne nadchodzący 10. sezon zatytułowany Nighthaven, zaplanowany na 13 października. Aktualizacja wprowadzi darmową zawartość w klimacie Halloween, w tym nową krainę, historię o Łzie Gai, tryb „Katakumby” dla trzech osób i rajd „Wyspa nocy” dla dziesięcioosobowych drużyn.
Twórcy zapowiedzieli także podniesienie limitu poziomu postaci do 70. oraz zwiększenie maksymalnych punktów wyposażenia do 800. To jedynie część atrakcji, jakie pojawią się w nadchodzącej aktualizacji – więcej szczegółów Amazon Games planuje ujawnić na początku października.
New World: Aeternum zadebiutowało na PC we wrześniu 2021 roku, a rok później trafiło także na PS5 i Xbox Series X/S.