MMORPG od Amazona niespodziewanie jednym z bestsellerów Steama. Darmowa zawartość przyciąga fanów

Mikołaj Berlik
2025/09/30 14:30
New World: Aeternum znowu popularne na Steamie.

Po kilku miesiącach względnej ciszy MMORPG od Amazon Games ponownie znalazło się w centrum uwagi. New World: Aeternum trafiło do setki najchętniej kupowanych produkcji na Steamie, zajmując obecnie 61. miejsce w polskim rankingu sprzedaży.

New World: Aeternum – rosnące zainteresowanie grą

Jak wynika z danych SteamDB, jeszcze niedawno w najlepszym momencie dnia w grze przebywało około 12 tysięcy graczy jednocześnie. W drugiej połowie września liczba ta zaczęła jednak rosnąć, by pod koniec miesiąca przekroczyć 17 tysięcy. To spory skok, który zbiega się z zapowiedzią nowej zawartości zmierzającej do produkcji.

Popularność gry napędza zapewne nadchodzący 10. sezon zatytułowany Nighthaven, zaplanowany na 13 października. Aktualizacja wprowadzi darmową zawartość w klimacie Halloween, w tym nową krainę, historię o Łzie Gai, tryb „Katakumby” dla trzech osób i rajd „Wyspa nocy” dla dziesięcioosobowych drużyn.

Twórcy zapowiedzieli także podniesienie limitu poziomu postaci do 70. oraz zwiększenie maksymalnych punktów wyposażenia do 800. To jedynie część atrakcji, jakie pojawią się w nadchodzącej aktualizacji – więcej szczegółów Amazon Games planuje ujawnić na początku października.

New World: Aeternum zadebiutowało na PC we wrześniu 2021 roku, a rok później trafiło także na PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.newworld.com/pl-pl/news/articles/season-10-nighthaven-announcement

News
Steam
mmo
MMORPG
Amazon
MMO
liczba graczy
Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 15:00

przy okazji tematu new world. Może mi ktoś wyjaśnić co mam dokupić aby mieć cały content? Kupiłem New World na premierę, widzę, że w bibliotece zmieniła po czasie nazwę na New World: Aeternum. Jak zaglądam do sklepu steam, to nie pokazuje mi, aby new world był "w bibliotece", mimo że jest i mogę grać. Mam jeszcze raz kupić całą grę i DLC, czy tylko DLC mam dokupić? 




