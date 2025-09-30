MMORPG od Amazona niespodziewanie jednym z bestsellerów Steama. Darmowa zawartość przyciąga fanów

Po kilku miesiącach względnej ciszy MMORPG od Amazon Games ponownie znalazło się w centrum uwagi. New World: Aeternum trafiło do setki najchętniej kupowanych produkcji na Steamie, zajmując obecnie 61. miejsce w polskim rankingu sprzedaży.

New World: Aeternum – rosnące zainteresowanie grą

Jak wynika z danych SteamDB, jeszcze niedawno w najlepszym momencie dnia w grze przebywało około 12 tysięcy graczy jednocześnie. W drugiej połowie września liczba ta zaczęła jednak rosnąć, by pod koniec miesiąca przekroczyć 17 tysięcy. To spory skok, który zbiega się z zapowiedzią nowej zawartości zmierzającej do produkcji.