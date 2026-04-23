Mistfall Hunter pokazuje nowy obszar. Solemn Needles robi mocne wrażenie

Maciej Petryszyn
2026/04/23 21:35
Walka z potężnymi i niekiedy wielokrotnie większymi przeciwnikami? To jest to, co tygrysy lubią najbardziej.

Taki rodzaj zabawy zapewni nam Mistfall Hunter. Gra ta właśnie otrzymała nowy trailer.

Mistfall Hunter
Extraction RPG i zabawa PvPvE

Podczas czwartkowego ID@Xbox Showcase 2026 zaprezentowano nowy obszar zwany Solemn Needles. Nie zabraknie tam niepokojących krajobrazów i wielu niemilców do ubicia. Próbkę tego, co nasz czeka, zobaczycie zresztą na powyższym screenie, a resztę na trailerze na samym dole. Samo Mistfall Hunter to extraction RPG w formule PvPvE. Jak takie połączenie sprawdzi się w praktyce? Przekonamy się już w lipcu 2026, również za pośrednictwem Xbox Game Pass.

  • Bogowie upadli, Gyldenmist się rozprzestrzenia

W następstwie epickiej wojny między bogami a bóstwami zewnętrznymi, wszystkie bóstwa upadły. Ich krew przemieniła się w Gyldenmist – żrącą siłę, która przetacza się przez krainę, wykrzywiając dusze żywych i doprowadzając ich do szaleństwa oraz potwornych mutacji. Pośród Gyldenmist nieliczni, wytrwali ludzie trzymają się resztek poczytalności, szukając schronienia w ostatnich bastionach cywilizacji. Nadzieja jednak trwa. Z cieni wyłania się Dew, tajemnicza dziewczyna posiadająca moc wskrzeszania poległych bohaterów i obdarzania ich nieśmiertelnymi ciałami. Pod przewodnictwem Dew ci odrodzeni czempioni, znani jako Gyldhunters, wkroczą w samo serce niebezpieczeństwa, by zbierać Gyldenblod z „ozłoconych” istot w jednym, świętym celu: by naprawić zdruzgotaną Sieć Przeznaczenia i rozpalić na nowo nadzieję w świecie na skraju zapomnienia.

  • Pełna akcji walka łącząca stal i magię

Doświadcz płynnej walki z perspektywy trzeciej osoby jak nigdy dotąd! Mistfall Hunter wprowadza system „precyzyjnego celowania”, aby dodać ekscytujący, nowy wymiar do tradycyjnej rozgrywki akcji! Łącz zabójcze kombinacje w serie, uderzaj w słabe punkty wrogów z najwyższą dokładnością i koordynuj działania z członkami drużyny, aby pokonać każdego przeciwnika, który stanie Ci na drodze!

  • Eksploruj różnorodne klasy i bogate konfiguracje postaci

Poznaj 5 unikalnych klas: Mercenary (Najemnik), Sorcerer (Czarodziej), Blackarrow (Czarna Strzała), Shadowstrix i Seer (Jasnowidz)! Każda klasa posiada unikalną broń, ekwipunek i cechy charakterystyczne, oferując możliwość swobodnego przełączania się między dwiema broniami lub stylami walki. Wybierz swoją klasę oraz styl, a następnie stwórz własną konfigurację (build) spośród ponad 10 umiejętności i różnych talentów. Zbieraj sprzęt wysokiego poziomu, ulepszaj afiksy i odblokowuj potężne pasywne zdolności, aby wznieść swoją postać na wyższy poziom!

  • Strategiczna gra zespołowa

Jako Gyldhunter możesz grać solo lub połączyć siły z maksymalnie dwoma towarzyszami. W surowej mgle nie ma bohaterów – są tylko ocalali i ci, którzy polegli. Wybierajcie różne klasy i koordynujcie taktykę z kolegami z drużyny, aby zwiększyć swoją skuteczność w walce i szanse na ucieczkę.

  • Poluj na skarby i zdołaj uciec

Kraina jest bogata w drogocenny Gyldenblod i nieskończone łupy. Ale uważaj – nie jesteś sam. Przerażające, skorodowane stworzenia i przebiegli rywale nie cofną się przed niczym, by stanąć Ci na drodze. Każda bitwa to gra o wysoką stawkę, w której śmierć oznacza utratę wszystkiego, o co walczyłeś. Tylko przebijając się przez linie wroga i odnajdując Returner Woodling, będziesz mógł powrócić do bezpieczeństwa swojego obozu. Będziesz łowcą czy zwierzyną?

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

