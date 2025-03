Mission: Impossible — The Final Reckoning z absurdalnym budżetem. Ten film zdoła cokolwiek zarobić?

Premiera ósmej, finałowej odsłony serii Mission: Impossible zadebiutuje w kinach już za niecałe dwa miesiące. W lutym mogliśmy obejrzeć najnowszy zwiastun ostatnich przygód Ethana Hunta, które podobnie jak poprzednia część, mierzyły się z licznymi produkcyjnymi problemami. Głównie ze względu na strajk scenarzystów i aktorów z drugiej połowie 2023 roku. Mimo to nawet te wydarzenia nie tłumaczą ogromnego budżetu produkcyjnego Mission: Impossible — The Final Reckoning, który właśnie został potwierdzony.

Mission: Impossible — The Final Reckoning – rekordowy budżet produkcji

Matt Belloni, dziennikach serwisu Puck, w podcaście The Town ujawnił, że Mission: Impossible 8 kosztowało aż 400 milionów dolarów. Jeżeli te informacje są prawdziwe, to jest to czwarty najdroższy film w historii po Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (416 mln dolarów), Jurassic World: Upadłe królestwo (432 mln dolarów) oraz Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (447 mln dolarów). Podobnymi informacjami podzieliło się wcześniej The Hollywood Reporter.