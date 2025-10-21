Misje taksówkowe w Test Drive Unlimited: Solar Crown będą miały różne wymagania. Szykujcie się na przepisową jazdę

KT Racing i Nacon zaprezentowali obszerny materiał z rozgrywki, ukazujący nadchodzące misje taksówkowe, które zadebiutują jeszcze w tym miesiącu wraz z aktualizacją Sezonu 5.

Misje taksówkowe to klasyczny element serii, który po raz ostatni mieliśmy przyjemność ograć w Test Drive Unlimited 2. W Solar Crown, w nowych zadaniach gracze ponownie wcielą się w kierowcę “taksówki” (czyli dowolnej fury ze swojego garażu), odbierając pasażerów i dowożąc ich do celu na terenie Hongkongu oraz Ibizy.

Misje taksówkowe w TDU: Solar Crown

Jak pokazuje nowy materiał z rozgrywki, każde zlecenie będzie miało inne wymagania. Niektórzy pasażerowie poproszą o jak najszybszy przejazd, inni będą wrażliwi na prędkość i zażądają, aby gracz przestrzegał ograniczeń. Część klientów może też prosić o włączenie klimatyzacji, zmianę stacji radiowej, a nawet o założenie konkretnego stroju przez kierowcę!