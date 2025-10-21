Misje taksówkowe w Test Drive Unlimited: Solar Crown będą miały różne wymagania. Szykujcie się na przepisową jazdę

KT Racing i Nacon zaprezentowali obszerny materiał z rozgrywki, ukazujący nadchodzące misje taksówkowe, które zadebiutują jeszcze w tym miesiącu wraz z aktualizacją Sezonu 5.
Misje taksówkowe to klasyczny element serii, który po raz ostatni mieliśmy przyjemność ograć w Test Drive Unlimited 2. W Solar Crown, w nowych zadaniach gracze ponownie wcielą się w kierowcę “taksówki” (czyli dowolnej fury ze swojego garażu), odbierając pasażerów i dowożąc ich do celu na terenie Hongkongu oraz Ibizy.
Misje taksówkowe w TDU: Solar Crown
Jak pokazuje nowy materiał z rozgrywki, każde zlecenie będzie miało inne wymagania. Niektórzy pasażerowie poproszą o jak najszybszy przejazd, inni będą wrażliwi na prędkość i zażądają, aby gracz przestrzegał ograniczeń. Część klientów może też prosić o włączenie klimatyzacji, zmianę stacji radiowej, a nawet o założenie konkretnego stroju przez kierowcę!
Nowe misje taksówkowe pojawią się po zadaniach opartych na dostawach samochodów, które wprowadzono w Sezonie 4. KT Racing konsekwentnie rozwija w Solar Crown aspekty lifestyle’owe, które od zawsze stanowiły znak rozpoznawczy serii Test Drive Unlimited. Od średnio udanej premiery, produkcja przebyła sporą drogę i dziś gra sprawia o wiele lepsze wrażenie.
Aktualizacja Sezonu 5 przyniesie także poprawioną grafikę dzięki nowym shaderom i ulepszonym efektom wody, usprawnienia wydajności, choć bez znaczącego wzrostu liczby klatek na sekundę, zwiększone nagrody za wyścigi oraz nowe samochody. Będą to między innymi Aston Martin Vantage GT3, Aston Martin DBS Superleggera i De Tomaso P72. W połowie sezonu do gry trafi również Nissan GT-R z szerokim bodykitem. Co więcej, w sezonie piątym zadebiutuje długo wyczekiwana funkcja multiplayerowego pokera w kasynie, pierwotnie planowana na poprzednią aktualizację.
Sezon 5 w Test Drive Unlimited: Solar Crown zadebiutuje pod koniec października. Dokładna data premiery zostanie wkrótce potwierdzona. Zanim to jednak nastąpi, KT Racing zaprezentuje nową zawartość podczas transmisji na żywo 25 października.
