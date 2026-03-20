Minęły 22 lata od jednego z najoryginalniejszych science fiction w historii. Ten film łamie serce

Słynna produkcja z Jimem Carrey’em zadebiutowała ponad 20 lat temu.

19 marca minęły dokładnie 22 lata od premiery filmu Zakochany bez pamięci, który dla wielu widzów pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej poruszających przedstawicieli kina science fiction. Choć gatunek ten często kojarzy się z widowiskowością i przestrogą przed technologią, w tym przypadku mamy do czynienia z historią znacznie bardziej kameralną, a jednocześnie wyjątkowo emocjonalną. Zakochany bez pamięci – minęły 22 lata od premiery filmu Za reżyserię odpowiada Michel Gondry, natomiast scenariusz napisał Charlie Kaufman. W głównych rolach wystąpili Jim Carrey oraz Kate Winslet, którzy wcielili się w Joela i Clementine. Para po rozstaniu decyduje się na zabieg usunięcia wspólnych wspomnień, co staje się punktem wyjścia dla opowieści o pamięci, miłości i stracie.

Film od momentu premiery cieszył się uznaniem krytyków i widzów, zdobywając między innymi Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Z czasem jego status tylko się umocnił, a dziś często pojawia się w zestawieniach najważniejszych dzieł science fiction w historii kina. To, co wyróżnia Zakochanego bez pamięci, to sposób wykorzystania motywu science fiction. Sam pomysł usuwania wspomnień jest jedynie narzędziem narracyjnym, które pozwala twórcom skupić się na ludzkich emocjach. Film nie próbuje imponować rozmachem, lecz zagląda w głąb relacji i pokazuje, jak skomplikowana potrafi być pamięć oraz uczucia z nią związane.

Ogromną rolę odgrywają także kreacje aktorskie. Jim Carrey prezentuje się tutaj w zupełnie innym świetle niż w swoich komediowych rolach, pokazując bardziej stonowaną i wrażliwą stronę. Kate Winslet z kolei wnosi do swojej bohaterki nieprzewidywalność i energię, które idealnie kontrastują z postawą Joela. Nie bez znaczenia jest również forma filmu. Nielinearna narracja sprawia, że historia odkrywa się stopniowo, a kolejne seanse pozwalają dostrzec nowe detale i znaczenia. Jednocześnie to właśnie emocjonalny ciężar sprawia, że powrót do tego tytułu bywa trudny. Zakochany bez pamięci to przykład kina, które zostaje z widzem na długo po seansie. To film, który można analizować i interpretować wielokrotnie, ale jednocześnie taki, do którego nie zawsze chce się wracać, ze względu na swoją emocjonalną warstwę. Nic więc dziwnego, że Zakochany bez pamięci zapisał się w historii kina i wielu widzów do dziś o nim pamięta.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.