Minęło 13 lat od sprzedaży Gwiezdnych wojen Disneyowi. Od tego momentu seria zmieniła się na zawsze

30 października 2012 roku przeszedł do historii nie tylko jako data wielkiej biznesowej transakcji, ale również jako dzień, w którym świat Gwiezdnych wojen przestał być wyłącznie dziełem swojego twórcy. Tego dnia George Lucas ogłosił sprzedaż Lucasfilm, a wraz ze studiem całej marki Star Wars, Disneyowi. Sprzedaż została wyceniona na 4,05 miliarda dolarów, z czego połowa została wypłacona w gotówce, a reszta w akcjach Disneya.
Gwiezdne wojny – minęło 13 lat od decyzji George’a Lucasa, która na zawsze zmieniła serię
Fanów ogarnęła fala szoku, niedowierzania, a w wielu przypadkach również gniewu. Część z nich zobaczyła w Disneyu szansę na drugie życie marki, inni natychmiast obwieścili koniec epoki. W sieci zawrzało od spekulacji, czy nowy właściciel uszanuje wizję Lucasa, czy raczej zamieni galaktykę w chłodny produkt marketingowy?
To było bolesne. Ale cóż, taka decyzja też była potrzebna. Mam teraz inne życie - wyznał George Lucas w książce Star Wars Archives: Episodes I–III.
Po przejęciu praw Disney ruszył z kopyta. W krótkim czasie zapowiedziano nowe filmy, a pierwszym z nich było Przebudzenie Mocy, które trafiło do kin w grudniu 2015 roku. Wraz z tym filmem rozpoczęła się nowa trylogia, a świat Star Wars powrócił do kin. Równocześnie powstawały też produkcje poboczne, takie jak Łotr 1, a także seriale dla rozwijającej uniwersum na platformie Disney+, z The Mandalorian na czele.
Zainwestowano również w parki rozrywki. W 2019 roku w Disneylandzie i Walt Disney World otwarto Galaxy’s Edge, monumentalną przestrzeń poświęconą uniwersum Gwiezdnych wojen. Disneyowi już wtedy zwróciła się cała inwestycja związana z zakupem Lucasfilm.
Nie wszystko jednak przebiegało zgodnie z oczekiwaniami fanów. O ile The Mandalorian został przyjęty entuzjastycznie, to Skywalker. Odrodzenie wywołał ogromne kontrowersje i podzielił społeczność. Wiele osób zaczęło zarzucać Disneyowi brak spójności narracyjnej i odejście od pierwotnego ducha sagi. Gdy korporacja ogłosiła, że kasuje całą Starą Republikę, czyli dawne książki, komiksy i gry znane jako Expanded Universe, napięcie wzrosło jeszcze bardziej.
Mimo to, w ostatnich latach można zauważyć zmianę podejścia. Disney wycofał się z wielu ogłoszonych wcześniej projektów i obiecuje postawić na jakość, a nie ilość. Serial Andor spotkał się z ogromnym uznaniem krytyków i widzów, przypominając, że Star Wars wciąż potrafi zachwycać świeżym podejściem do opowieści.
W przygotowaniu są kolejne produkcje, w tym film The Mandalorian & Grogu oraz widowisko zatytułowane Starfighter. Z biegiem lat coraz wyraźniej widać, że historia Gwiezdnych wojen nie zakończyła się wraz z odejściem Lucasa i Disney nadal zamiera rozwijać dochodową serię.
