Minęło 11 lat od debiutu zapomnianego science fiction, który zszokował zwrotem akcji

To nie Interstellar od Christophera Nolana miał najlepszy twist fabularny w 2024 roku.

Gatunek science fiction słynie ze skomplikowanych historii i zaskakujących zwrotów akcji, które potrafią całkowicie zmienić sposób postrzegania filmu. W ostatnich latach do klasyki przeszedł choćby Interstellar Christophera Nolana, w którym bohater odkrywa możliwość komunikacji z własną córką poprzez czasoprzestrzeń. Takie efekty może jednak osiągnąć tylko kinowy gigant o ogromnej rozpoznawalności. Sygnał – zapomniane arcydzieło science fiction z zaskakującym zwrotem fabularnym Nie wszystkie produkcje mają tyle szczęścia. Czasami świetny pomysł trafia na film, który przechodzi bez echa. Dobrym przykładem jest Sygnał z 2014 roku. To niskobudżetowy thriller science fiction od Focus Features, który trafił do kin zaledwie kilka miesięcy przed premierą Interstellar. Wystąpili w nim Brenton Thwaites i Laurence Fishburne, a historia skupiła się na grupie studentów podróżujących do Kalifornii.

Główni bohaterowie Nic i Haley zmagają się z kryzysem w związku. Nic jest przekonany, że jego choroba mięśni powoduje zbyt wiele problemów, podczas gdy Haley stara się go wspierać i przekonać do walki. Podczas podróży para wraz z przyjacielem trafia na trop hakera o pseudonimie NOMAD, który zaburzał ich wyniki badań. Trop prowadzi do opustoszałego domu w Nevadzie, gdzie bohaterowie tracą przytomność.

Po przebudzeniu znajdują się w tajemniczym ośrodku badawczym. Kieruje nim doktor Wallace Damon, grany przez Laurenca Fishburne’a. Mężczyzna informuje ich, że zetknęli się z obcą formą życia. Im dalej, tym zagadka staje się coraz bardziej przerażająca. Nic odkrywa na przykład, że jego nogi zostały zastąpione obcą technologią. Kiedy Jonah, jeden z członków grupy, ucieka z ośrodka, Nic podejmuje próbę wydostania się i odkrycia prawdy. Podczas jednej z konfrontacji widzi plakietkę Damona. Jego nazwisko to NOMAD zapisane od końca. To moment, w którym maski opadają, a prawdziwa natura sytuacji wychodzi na światło dzienne. Studenci nie znajdują się wcale pod opieką rządu, lecz na statku kosmicznym, zmierzającym ku obcej planecie. Damon ujawnia swoją nieludzką formę, a twist sprawia, że dreszcze przechodzą po plecach nawet najbardziej oswojonych z gatunkiem widzów. Choć film zebrał pozytywne opinie krytyków przed premierą, dobre recenzje nie przełożyły się na wynik finansowy. Produkcja zarobiła jedynie 2,4 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 4 miliony. W efekcie planowany sequel nigdy nie trafił do realizacji, mimo że reżyser William Eubank podgrzewał emocje zapowiedzią, że kontynuacja byłaby „szalona” i dałaby Haley znacznie większą rolę.

