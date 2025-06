Minecraft ze szczegółami ważnej aktualizacji. Nadchodzi nowa oprawa graficzna dzięki Vibrant Visuals

Mojang przedstawiło najbliższe nowości, które trafią do Minecrafta.

Największą atrakcją aktualizacji będzie możliwość oswojenia i latania na happy ghaście. Gracze będą musieli najpierw znaleźć specjalny blok o nazwie dried ghast w Netherze lub stworzyć go samodzielnie, wykorzystując ghast tear i soul sand. Następnie wystarczy umieścić blok w wodzie, aby ożywić go jako ghastlinga, którego trzeba będzie karmić śnieżkami, aż przemieni się w pełnoprawnego happy ghasta.

Mojang oficjalnie ogłosił nazwę nadchodzącej aktualizacji do Minecrafta – Chase the Skies. Nowa zawartość wprowadzi latającego wierzchowca o nazwie happy ghast, świeże mechaniki oraz długo oczekiwaną oprawę graficzną Vibrant Visuals dla użytkowników wersji Bedrock. Dokładna data premiery nie jest znana, ale ma ona nastąpić już w tym miesiącu.

Większość linii lotniczych nie wymaga, byś najpierw znalazł i oswoił swój samolot, ale Chase the Skies robi rzeczy po swojemu. Twoje biurko odpraw znajduje się w Netherze – ogłosili twórcy.

Nowością będzie także Player Locator bar, który pojawi się w miejscu paska doświadczenia. Funkcja umożliwi śledzenie pozycji znajomych w świecie gry za pomocą kolorowych kropek i strzałek pokazujących ich wysokość lub głębokość względem gracza. To praktyczne rozwiązanie dla graczy, którzy często się gubią podczas wspólnych przygód.

W aktualizacji pojawią się również zmiany w rzemiośle. Receptura na smycze została uproszczona – teraz wystarczy tylko sznurek. Gracze będą mogli przypinać prawie wszystko do wszystkiego, łączyć wielbłądy w karawany lub zamieniać łódki w bagażniki podczepione do happy ghasta. Dodatkowo siodła będą teraz możliwe do stworzenia z trzech skór i jednego sztabki żelaza. Użytkownicy będą mogli także usuwać siodła za pomocą nożyc.